RF4E uçağının kazalarında bugüne kadar 12 pilot hayatını kaybetti

Kamuoyu tarafından Suriye'de uluslararası hava sahasında düşürülmesi ile gündeme gelen RF-4E uçaklarının yıl sonunda emekli edilmesi planlanıyordu. Burnunda özel kamera taşıyan ve keşif amaçlı kullanılan RF-4E'lerin kazalarında 35 yılda 12 uçak düştü. 12 pilot hayatını kaybetti.

RF-4E'ler, Türk Hava Kuvvetleri tarafından 1974'ten bu yana kullanılan F-4E uçaklarının keşif modeli. Uçaklar burunlarında özel kamera taşıyor. Bu uçaklar, keşif amaçlı kullanılıyor. Türk Hava Kuvvetleri’ni 1980’de ABD’den 8 uçak geldi. Bunu, 1992-94 yılları arasında Alman Hava Kuvvetleri’nin hizmetten çıkarttığı 46 uçak izledi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bu uçaklardan 32’sine yapısal yenileme yapıldı. Kalanlar yedek parça olarak ayrıldı.

Gövde ömürlerini doldurmaya başlayan uçaklardan 16’sı ayrıldı ve 2009-2011 arasında IŞIK Modernizasyonundan geçirildi. Halen RF-4E’ler Eskişehir’de 113 ve Malatya/Erhaç’taki 173. Filo’da görev yapıyordu. Geçtiğimiz yıl, tüm kalan uçaklar Malatya'da toplandı. Halen Hava Kuvvetleri’nin envanterinde kalan uçak sayısı 13.

Yerini F-16'ya bırakacak

Ancak ıslak film sistemi kullanan uçaklar, yıl sonunda emekli edilecek. RF-4E'lerin yerine özel pod kullanan F-16'lardan keşif amaçlı yararlanılacak. Bu uçaklar, taşıdıkları pod ile yüksek çözünürlükte dijital görüntü alabiliyor. Çekilen görüntüler eş zamanlı olarak yere iletiliyor.

Dört yılda 4 uçak düştü

Modernizasyon sonrasında 3 Ekim 2011’de Konya, 22 Haziran 2012’de Akdeniz’de ve son olarak Sivas’ta 30 Eylül’de 173 Filo’ya ait olan 3 uçak düştü. Dört pilot hayatını kaybederken son olayda 2 pilot atlayarak kurtuldu.

RF-4E kazaları

20 Ekim 1995: 113. Filo’ya ait RF-4E (69-7485) uçağı Kütahya’da düştü. İki pilot atladı.

5 Kasım 1996: Malatya’dan kalkan 173. Filo’ya ait RF-4E (69-7469) Batman’da düştü.

10 Ocak 2002: Sivas Gürün’de 173. Filo’ya ait iki RF-4E çarpıştı, pilotlar fırlatma koltukları ile uçaklardan atladı.

9 Ocak 2003: 173. Filo’ya ait iki RF-4E kol uçuşu sırasında birbiriyle çarpıştı. Olayda Yzb. Fazıl Taştan, Yüzbaşı Ali Rıza Sadak, Üsteğmen Semih Desticioğlu ve Üsteğmen M. Fatih Ongun hayatını kaybetti.

22 Haziran 2005: Düşen RF-4E uçağında Yüzbaşı Mustafa Akyüz ve Pilot Üsteğmen Melih Çelik atlayarak kurtuldular.

3 Ekim 2011: 173. Filo’ya ait RF-4E, Konya’da yapılan tatbikatta düştü. Kazada Binbaşı Serdar Kandemir ve Üsteğmen Engin Kayadibi hayatını kaybetti.

22 Haziran 2012: 173. Filo’ya ait RF-4E uçağı (77-0314) Akdeniz açıklarında Suriye tarafından atılan füze ile düşürüldü. Kazada Yüzbaşı Gökhan Ertan ile Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy hayatını kaybetti.

30 Eylül 2013: Sivas’ın Kangal ilçesi yakınlarında düşen 173. Filo’ya ait RF-4E uçağında Binbaşı Serdar Çeliker, Yüzbaşı Fatih Tüm atlayarak kurtuldu.

24 Şubat 2015: Malatya'dan havalanan ikili RF-4E kolu havada çarpıştı. Uçakta bulunan dört pilot hayatını kaybetti.