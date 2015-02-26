Hava Kuvvetleri Komutanı: RF-4E'lerin düşmesinin uçakların yaşıyla ilgisi yok, dağa çarpmış olabilirler

Malatya’da iki RF-4E savaş uçağının düşmesi sonucu 4 askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, “Bu kazanın uçakların yaşıyla ilgisi yok. Uçakların yaşlı olması ile uzaktan yakından bir ilgisi yok, bunu herkesin bilmesini istiyorum. Kaza ile ilgili şu aşamada söylenebilecekleri söyledim. Kesin bilgiler araştırmanın sonunda belli olacak. Tekrar şehitlerimize rahmet, ülkemize baş sağlığı diliyorum” dedi.

Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik’e konuşan Orgeneral Öztürk, “İlk bulgulara göre iki uçak bulut içinde kontrolü kaybedip dağa çarpmış olabilir” ifadelerini kullandı.

Murat Çelik’in Vatan gazetesinin bugünkü (26 Şubat 2015) nüshasında yayımlanan, “‘Dağa çarpmış olabilirler” başlıklı yazısı şöyle:

‘Dağa çarpmış olabilirler’

Önceki gün Malatya’da düşen iki RF-4E eğitim uçağının havada çarpıştığı iddia edilmişti. Ancak VATAN’a konuşan Orgeneral Akın Öztürk kaza nedeninin henüz kesin olmadığını söyledi ve ekledi: “İlk bulgulara göre iki uçak bulut içinde kontrolü kaybedip dağa çarpmış olabilir”

Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Akın Öztürk, 4 savaş pilotu evladını kaybetmenin acısıyla cevapladı telefonda sorularımı. Başsağlığı diledim, teşekkür edip “Havacılıkta maalesef var böyle acı olaylar. Üzüntümüz büyük. Hepimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin ruhları şad olsun” dedi.

‘Araştırma sürüyor’

Orgeneral Öztürk’e, kaza sonrası medyada yer alan haberlerden hangisinin gerçeği yansıttığını sordum önce.

- Daha erken olduğunu biliyorum ama kaza nedeni belirlendi mi?

Henüz kesin bir şey söylemek için erken. Çıkan haberlerden hiçbirine kesin doğru diyemeyiz. Araştırma devam ediyor. Şu an için bildiğimiz, 2 uçak gece, kol uçuşundayken yaşanan bir kaza maalesef.

‘Rutin gece eğitimi’

- İlk izlenim ne yönde? Kaza kırım uzmanlarının tahmini hangi ihtimalin daha yüksek olabileceği yönünde?

Şu an için, dediğim gibi kesin bilgi değil ama ilk bilgiler ışığında yapılan değerlendirme, gece uçuşu sırasında irtifayı kestirememe, bulut içinde kontrolsüz şekilde dağın tepesine vurma, ki bu havacılıkta en zor şartlardan biri, şeklinde olduğu yönünde. Tekrar ediyorum bu şu anki bilgilerle, şu an için yapılan tahmin.

- Kol uçuşu olduğu için iki uçak birlikte çarpmış olabilir öyle değil mi?

Tabii... Evet aynen öyle. Kolda uçtukları için tabii.

- Eğitim uçuşuydu değil mi?

Evet. Bizim rutin gece eğitim uçuşumuz.

- İki uçak arasında herhangi bir konuşma olup olmadığı belli mi?

Hayır, inceleniyor daha. Detayların ortaya çıkması zaman alır.

Uçakların yaşıyla ilgisi yok

Hava Kuvvetleri Komutanı Öztürk’e kamuoyundaki güncel tartışmayı da sordum.

RF4-E’lerin artık ömürlerini tamamladığı, uçuştan çekilmesi gerektiği gibi noktalar da tartışılıyor biliyorsunuz...

Bakın, doğruyu söylemek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek bizim görevimiz. Bu kazanın uçakların yaşıyla ilgisi yok. Uçakların yaşlı olması ile uzaktan yakından bir ilgisi yok, bunu herkesin bilmesini istiyorum. Kaza ile ilgili şu aşamada söylenebilecekleri söyledim. Kesin bilgiler araştırmanın sonunda belli olacak. Tekrar şehitlerimize rahmet, ülkemize baş sağlığı diliyorum..

‘Minimum irtifanın altına inmişlerdir’

12 yıllık RF-4E Pilotu Bahadır Altan: “Her bölgede arazi şartlarına göre minimum emniyet irtifası vardır. Bence dağa çakılmış olabilirler. Yukarıda çarpışmış olsalardı her iki uçağın enkazı farklı yerlerden çıkardı. Çünkü çarpışmadan sonra biri bir tarafa diğeri başka bir tarafa savrulurdu. Ancak ikisinin de enkazları aynı yerde. Yakın kol uçuşu yapıyorlar. Biri lider konumunda diğeri de ona tabi. Aralarında bir metre mesafe olabilir. İkisi de birlikte meydana yaklaşmak için alçalıyorlar. Bu sırada minimum irtifanın da altına inildiği için dağa çakılmış olabilirler.”