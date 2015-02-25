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'Aynı anda iki uçağın düşmesi açıklamalarla geçiştirilemez'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Malatya'da düştüğü açıklanan ve 4 pilotun şehit olduğu olayın aydınlatılması gerektiğini ifade etti

25 Şubat 2015 20:14

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 pilotun şehit olduğu kazaya ilişkin olarak, "Aynı anda iki uçağın düşmüş olması yüzeysel açıklamalarla geçiştirilemeyecek kadar mühim bir hadisedir. Uçuş ömrü dolmuş, miadı geçmiş, teknolojik kabiliyeti eskimiş uçakların envanterde bulundurulması muhtemel risk ve tehlikeleri de artırmaktadır" dedi.

DHA'nın haberine göre, uçakların düşmesinden duyduğu üzüntüyü ifade eden Bahçeli, "Malatya 7'inci Ana Jet Üssü'nden gece uçuş eğitimi için havalanan iki adet RF-4E keşif uçağı dün akşam saatlerinde düşmüştür. Bilahare düşen uçakların enkazına ulaşılmış ve dört pilotumuzun şehit düştüğü anlaşılmıştır. Bizleri derinden üzen bu kazada hayatını kaybeden pilotlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, uçak düşme vakasının iç yüzünün aydınlatılması maksadıyla lazım gelen idari ve adli tahkikatın eksiksiz icra edilmesini beklemektedir" açıklamasında bulundu.

 

'Uçaklarda gövde yorgunluğu olup olmadığı araştırılmalı'

 

Son yıllarda RF-4E tipi uçakların sık sık kaza geçirdiğini vurgulayan Bahçeli, "Son yıllarda RF-4E tipi uçakların sık sık kaza geçirdikleri ve sonuç itibariyle şehit verdiğimiz bilinmektedir. Söz konusu uçaklarda gövde yorgunluğu olup olmadığı, periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı, elektronik harp taktikleri yoluyla sabotajlara uğrayıp uğramadıkları ayrıntılarıyla değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

 

'Hükümet gerekli tedbirleri almalı'

 

Bahçeli, "Aynı anda iki uçağın düşmüş olması yüzeysel açıklamalarla geçiştirilemeyecek kadar mühim bir hadisedir. Uçuş ömrü dolmuş, miadı geçmiş, teknolojik kabiliyeti eskimiş uçakların envanterde bulundurulması muhtemel risk ve tehlikeleri de artırmaktadır" dedi. 

Bahçeli, "Bu itibarla yurt savunmasında üstün emek ve hizmetleri bulunan pilotlarımızın can güvenliğini temin ve takviye etmek amacıyla Hükümet gerekli tedbirleri almalı, ihtiyaç duyulan desteği ön şartsız vermelidir. Allah'tan görünür görünmez kaza ve belalardan milletimizi ve vatan sevdalılarını korumasını yürekten temenni ediyor, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını içtenlikle ümit ediyorum" diye konuştu.

 

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