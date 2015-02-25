Şehit pilotlara son görev

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dün iki askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Kurmay Binbaşı Salih Sezer ile Hava Pilot üsteğmenler Osman Onur Özkaya, Zeynel Özgür Özbahçeci ve Yasin Atalay için Malatya Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Pilotların Türk bayrağına sarılı cenazesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla tören alanına getirildi. Şehitlerin naaşının katafalka konulmasının ardından aile bireyleri, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Törene, pilotların aileleri ve yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile kuvvet komutanları da katıldı.

Malatya Müftüsü Ümit Çimen'in dua okumasının ardından şehit pilotların cenazesi, askeri uçakla memleketlerine gönderildi.

Şehit pilotlar toprağa verildi

Hava Pilot Üsteğmen Osman Onur Özkaya'nın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Özkaya'nın Beşikçioğlu Camisi'ndeki cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, İzmir Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ve askeri erkan katıldı.

Baba Cengiz ve anne Aynur Özkaya, şehit pilotun eşi Miraç Özkaya ve 10 aylık çocuğu Doruk ile yakınları, şehit pilotun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Özkaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından askeri törenle top arabasına konularak tören mangası eşliğinde bir süre taşındıktan sonra Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Hava Pilot Üsteğmen Zeynel Özgür Özbahçeci de memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi.

Uçakla Konya'ya getirilen şehit Üsteğmen Özbahçeci'nin cenazesi, buradan da askeri helikopterle memleketi Ereğli'ye götürüldü. Helikopter, Ereğli Devlet Hastanesi bahçesindeki piste indiği sırada şehidin eşi Meltem Özbahçeci, annesi Kadriye Atalay ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin eşi ile annesini, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Kılınan cenaze namazının ardından Özbahçeci'nin cenazesi, şehitlik mezarlığında toprağa verildi. Şehidin tabutuna sarılan Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafı, eşine teslim edildi. Şehidin eşi Meltem Özbahçeci, Türk bayrağı ve fotoğrafı öperek bağrına bastı.