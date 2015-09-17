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ABD Büyükelçisi John Bass'tan Hürriyet'e "geçmiş olsun" ziyareti

John Bass, "Burada, bana göre demokratik bir toplumda olan en önemli şeylerden birini yapıyorsunuz" dedi

17 Eylül 2015 11:20

İstanbul'daki merkez binası son 10 gün içinde iki kez saldırıya uğrayan Hürriyet gazetesini ziyaret eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi John BassYönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı ve Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin ile görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yazı işlerini de ziyaret eden Bass, burada yaptığı konuşmada, "Meslektaşlarım; burada, bana göre demokratik bir toplumda olan en önemli şeylerden birini yapıyorsunuz. Bu yüzden burada olmaktan çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum" dedi.

ABD Büyükelçisi, "Parçası olduğunuz meslek, demokratik toplumlarda demokrasinin niteliği ve canlılığı açısından inanılmaz önemli. Toplumda olup bitenler ve toplumun karşılaştığı zorluklar hakkındaki bilgi ve düşünceleri, vatandaşlarınıza aktarıyorsunuz" diye konuştu.

Bass, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim açımızdan; basın ve ifade özgürlükleri; evrensel haklar arasındadır ve sağlıklı, canlı ve demokratik toplumların temel unsurlarındandır. Bu hakların demokratik toplumlarda ne kadar önemli olduğunu ve bu hakların özgürce kullanılması gerektiğine ne kadar güçlü bir şekilde inandığımızı göstermek için buradayım."

Hürriyet'e saldırıların ardından, geçtiğimiz günlerde de Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Muriel Domenach, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Dr. Georg Birgelen ve İngiltere’nin İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Rafe Courage; Sedat Ergin’le görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletip, basın özgürlüğünün önemine ilişkin mesajlar vermişlerdi.

 

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