Akif Beki: Murat Sancak'a ve Hürriyet'e ilk saldırının failleri nerede, neden hâlâ yakalanamadılar?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Hürriyet yazarı Akif Beki, Hürriyet'e yapılan ilk saldırının ve Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak'a yönelik silahlı saldırının faillerinin olayın üzerinden 3 hafta geçmesine rağman hâlâ neden bulunamadığını sordu. "Saldırıyı hangi terör örgütünün gerçekleştirdiğinden haberdar değiliz. Üstlenen oldu mu onu dahi bilmiyoruz" diyen Beki, "Kamuoyu böyle hassas bir konuda bilgilendirilmeliydi, soruşturmada kaydedilen gelişmeler paylaşılmalıydı. Oysa polisten de savcılıktan da bir açıklama gelmediği gibi, dışarıya herhangi bir bilgi de sızmadı" ifadesini kullandı.

Hürriyet'e yönelik ilk saldırıyla ilgili herhangi bir zanlının yakalanmadığını hatırlatan Beki, "Nerede o saldırının failleri, neden hâlâ yakalanamadılar?" diye sordu.

Bugünkü (11 Eylül 2015) köşe yazısında konuyu gündeme getiren Akif Beki, şunları dile getirdi:

"Bir medya patronuna karşı düzenlenen korkunç bir terör eyleminin üstünün örtüleceğini elbette düşünmüyorum. Grubun gazete ve televizyonlarıyla polisi sıkıştırmaması, elini çabuk tutmaya zorlamaması da olsa olsa sessiz bekleyişindendir. Yoksa işin peşini bıraktığından değil. Fakat ben yine de aldığım tepkiye hak veriyorum. Oradaki meslektaşlarımız bu tür hassasiyetleri gözetse bile bize düşen onları yalnız bırakmamak, soruşturmaya sahip çıkmaktı. Eksikliğimi kabul ediyorum. Murat Sancak'ın uğradığı alçak saldırının failleri yakalanıp adalete teslim edilinceye kadar takipçisiyim bundan böyle. Hürriyet'e ikinci saldırıya karıştığı iddiasıyla bazı zanlılar yakalandı, poliste sorgulandı, savcılığa çıkarıldılar. Ancak ilk saldırıyla ilgili soruşturma ne safhada, tespit edilen zanlı var mı, kimsenin ifadesine başvuruldu mu, orası meçhul. Her biri için polise ayrı ayrı soruyorum, sormaya devam edeceğim: Nerede o saldırının failleri, neden hâlâ yakalanamadılar?"