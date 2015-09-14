Hürriyet saldırısı sonrasında çekilen 'hatıra fotoğrafı' hakkında yasal işlem başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hürriyet Gazetesi'ne düzenlenen saldırı sırasında bir eylemcinin polis ile çektirdiği fotoğrafla ilgili yasal işlemler başlatıldığını açıkladı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında 06.09.2015 ve 08.09.2015 tarihlerinde Hürriyet Gazetesi önünde yapılan eylemler esnasında bir polisin göstericilerden olduğu iddia edilen kişi ile fotoğraf çektirdiği yönünde yer alan haberler ve görsel ile ilgili olarak 12.09.2015 tarihinde gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.

Hürriyet yazarı Mehmet Y. Yılmaz, 11 Eylül 2015 tarihli "Eylemciyle polisin hatıra fotoğrafı" başlıklı köşe yazısında söz konusu fotoğrafı paylaşmış ve “Eylemci ile güvenliği sağlayacak polis aynı karede, hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Polis orada neden bulunduğunu unutmuş görünüyor. Ya da unutmamış, orada bulunmasının bir 'figürasyon' gereği olduğunu düşünüyor” yorumunu dile getirmişti.

İlk saldırıda yer alan AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın’ın, “Artık bunlara alışacaksınız” ifadesini hatırlatan Yılmaz, “Polis de belli ki saldırılara alışmamız için eylemcilere müdahale etmemesi gerektiğini düşünmüş. O polis memuruna görevini bir kez daha hatırlatacak bir yetkili, İstanbul’da var mıdır dersiniz?” diye sormuştu.