Hürriyet gazetesine yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 20 kişinin tamamı serbest bırakıldı

Hürriyet gazetesi binasına 8 Eylül Salı akşamı gerçekleştirilen ikinci saldırıya ilişkin 2 günde gözaltına alınan 20 kişinin tamamı, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
DHA'dan Çağatay Kenarlı'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele, Güvenlik Şube ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 48 saat geçmeden Hürriyet gazetesine düzenlenen 2. saldırıya ilişkin güvenlik kameraları görüntülerini saniye saniye inceledi.
Grup içinde yer aldığı tespit edilen toplam 20 şüpheliyi belirleyen polis, kimliği tespit edilen bu kişilerin adreslerine operasyon yapılarak şüphelileri gözaltına aldı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde tek tek ifadeleri alınan 20 şüpheli, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.