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MHP İstanbul İl Başkanı: Hürriyet'e saldıranlar AKP’nin kurdurttuğu Osmanlı Ocakları!

'Biz bu olayların hiçbir yerinde değiliz'

10 Eylül 2015 15:19

Hürriyet gazetesi, pazar ve salı günü uğradığı saldırıda gruptakilerin "bozkurt" işareti yapması üzerine MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, "Hürriyet’e alçakça ve şerefsizce saldırı olmuştur. Bu saldırıları da AKP’nin kurdurttuğu Osmanlı Ocakları üzerinden yaptıklarını düşünüyoruz. Sağlıklı beş parmağı olan her insan bozkurt işareti yapabilir" açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesine pazar gecesi gerçekleşen saldırıda, grupta AKP İstanbul Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Abdürrahim Boynukalın ile partinin gençlik teşkilatından kişiler yer aldı. 

MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, bozkurt işareti yapanların ülkücü değil ‘çakma kurt’ olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Hürriyet’e alçakça ve şerefsizce saldırı olmuştur. Bu saldırıları da AKP’nin kurdurttuğu Osmanlı Ocakları üzerinden yaptıklarını düşünüyoruz. Sağlıklı beş parmağı olan her insan bozkurt işareti yapabilir.

Dün beş parmaktan dördünü bir araya getirip rabia işareti yapanların bugün eylemlerini bozkurt işareti ile yapmaları alçakça ve şerefsizce bir harekettir.

Milliyetçi, ülkücü harekete atılan bir iftiradır. Milliyetçi, ülkücü camia bu saldırıları kınamaktadır. Biz bu olayların hiçbir yerinde değiliz. Olmayacağız.” 

 

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