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Gözaltına alınan 'Hürriyet'e saldırı' şüphelilerinin 6'sı da serbest bırakıldı

Gözaltına alınan 6 kişi Emniyet'teki sorgularının ardından, mahkemeye çıkarılmadan serbest kaldı

09 Eylül 2015 20:14

Pazar günkü saldırının ardından ikinci kez Hürriyet gazetesi yönetim binasına yönelik saldırı gerçekleştiren grup içinde yer aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişinin tamamı serbest bırakıldı. Dün akşam gözaltına alındıktan sonra Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde getirilen 6 şüphelinin, Emniyet’teki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan 6 şüphelinin dün gece taş ve sopalarla gazetenin kapısına kadar gelip camları kıran kişiler arasında oldukları belirlenmişti. Gözaltına alınan 6 kişi Emniyet'teki sorgularının ardından, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

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