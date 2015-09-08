Hasan Cemal: Hürriyet'e dönük bu saldırıların tek bir adı vardır; faşizm!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Haber-ATV ortak yayınındaki ifadelerini çarpıtarak duyurduğu iddiasıyla pazar gecesi yaklaşık 150 kişilik grubun saldırısına uğrayan Hürriyet gazetesinin 48 saat geçmeden yeniden saldırıya uğraması tepkilere yol açtı.

T24 yazarı Hasan Cemal, "Hürriyet'e yönelik saldırılara seyirci kalan 'Erdoğan devleti' ateşle oynuyor! Hürriyet'e dönük bu saldırıların tek bir adı vardır: FAŞİZM!" dedi.

Radikal İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Ezgi Başaran, "Siz gazetecileri hedef gösteriyorsunuz. Bu yüzden başımıza bir şey gelebilir. Ölebiliriz. Ama siz bu kara lekeyle yaşarsınız" ifadelerini kullandı.

Hasan Cemal'in konuyla ilgili tweet'leri şöyle: