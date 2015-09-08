Erdoğan'dan Hürriyet'e: Virüsü, zehri atıyor, sonra kaldırıyor, sen nasıl medyasın!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 Eylül Pazar günü Atv – A Haber ortak yayınında Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu değerlendirirken dile getirdiği “Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir Anayasa'yı inşa edecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı, durum bugün çok farklı olurdu” sözleri sonrası "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dağlıca açıklaması: 400 milletvekili alınsaydı bunlar olmazdı" başlığıyla tweet atan Hürriyet'e "sözlerini çarpıttığı" iddiasıyla tepki gösterdi. Erdoğan, "Kendisine amiral gemisi diyenler başlıyor. 400 verilseymiş, Dağlıca olmayacakmış... Bu kadar hedef saptırma olabilir mi, sen nasıl medyasın? Sonra 10 dakika geçiyor, siliyor. Önce zehri atıyor, virüsü atıyor. Bu nasıl bir medyada dürüstlük" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda rektörlere hitap eden Erdoğan'oın açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

"Bir televizyon programında düşünün, mülakat yaptığımız arkadaşımız 400 milletvekiliyle ilgili bir soru soruyor. Ben kendisine ta 7 Haziran öncesinde, Kırşehir’de 400 milletvekilini alacak bir partiyle yeni anayasa yeni Türkiye kurulabilir diyorum. Hemen tweetler başlıyor, kendisine amiral gemisi diyenler başlıyor. 400 verilseymiş, Dağlıca olmayacakmış... Bu kadar hedef saptırma olabilir mi, sen nasıl medyasın? Sonra 10 dakika geçiyor, siliyor. Önce zehri atıyor, virüsü atıyor. Bu nasıl bir medyada dürüstlük. Ondan sonra kalk, biz aramızda toplantıyı yaptığımız zaman, dürüstlük ilkemizdir, değişmez. Nasıl dürüstlükse."