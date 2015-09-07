Hürriyet'le birlikte Zaman'a da 'Erdoğan tweeti' soruşturması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atv–A Haber ortak yayınında Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu değerlendirirken dile getirdiği “Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir Anayasa'yı inşa edecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı, durum bugün çok farklı olurdu” sözlerini, “Erdoğan, Dağlıca’daki hain saldırıyı değerlendirdi: 400 vekil verilseydi olmazdı" şeklinde tweet'leyen Zaman gazetesi hakkında da ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatıldı.

Hürriyet gazetesi hakkında da, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dağlıca açıklaması: '400 vekil alınsaydı bunlar olmazdı" şeklinde tweet'lemesinin ardından soruşturma başlatıldı. Hürriyet, haberin o şekilde anons edilmesinin ardından, AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan atan yaklaşık 150 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı.

Hürriyet ve Zaman gazeteleri, Erdoğan'ın sözlerinin Dağlıca'da yaşanan saldırıyla ilişkilendirilmesine yönelik tepkilerin ardından, söz konusu tweetleri silmişti.

Zaman gazetesinin tweeti şu şekildeydi: