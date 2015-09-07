Saldırıya uğrayan Hürriyet'in Erdoğan tweet'ine soruşturma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Atv – A Haber ortak yayınında Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu değerlendirirken dile getirdiği “Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir Anayasa'yı inşa edecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı, durum bugün çok farklı olurdu” sözlerini, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dağlıca açıklaması: '400 vekil alınsaydı bunlar olmazdı" şeklinde tweet'leyen AKP ve Cumhurbaşkanı lehine slogan atan yaklaşık 150 kişilik grupla saldırıya uğrayan Hürriyet hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili İdris Kurt, Hürriyet Gazetesi’nin internet sitesi hürriyet.com.tr yetkilileri hakkında ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söylemediği bir sözü çarpıtarak algı operasyonu yapıldığı’ iddiasıyla re’sen soruşturma açtı.

Saldırganlar, dün akşam saat 23:30 sıralarında Bağcılar’daki Hürriyet binasının önünde toplandı. Binaya taş atan, ardından binanın döner kapısını ve bazı camlarını kıran bazı gruptakiler binanın içine girerek çevreyi tahrip ettiler. Grubun polisin müdahalesi ile bina dışına çıkarıldığı bildirildi.

Hürriyet'in gelen tepkiler üzerine sildiği tweet şöyle: