Hürriyet’e saldırı, döner kapı ve camları kıran bir grup gazete içine girdi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Atv – A Haber ortak yayınında Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu değerlendirirken dile getirdiği “Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir Anayasa'yı inşa edecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı, durum bugün çok farklı olurdu” sözlerinin yanlış yansıtıldığı iddiasının ardından Hürriyet gazetesine yaklaşık 150 kişilik bir grup saldırdı.

Saat 23:30 sıralarında Bağcılar’daki Hürriyet binasının önünde toplanan, binaya taş atan, ardından binanın döner kapısını ve bazı camlarını kıran bazı saldırganlar binanın içine girerek çevreyi tahrip ettiler. Grubun polisin müdahalesi ile bina dışına çıkarıldığı bildirildi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin ile Yayın Koordinatörü Emre Oral, saldırı haberinin ardından gece yarısı gazete binasına gittiler. Saldırganlar binaya girerken bazı güvenlik görevlilerini de darp ettiler.

'Kalabalık AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan attı'

Saldırıyla ilgili Hürriyet'te yer alan haberde, saldırganların polis ekiplerinin gelmesinin ardından bina dışına çıktığını ancak dağılmadığı belirtildi.

Haberde, "Kalabalık Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atarak uzun süre kapı önünde bekledi" denildi.

Kılıçdaroğlu aradı

Saldırı sonrası Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin’i arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Geçmiş olsun. Bu olay Türk demokrasisi için büyük bir ayıptır” dedi.

Saldırıya uğrayan bina kompleksinde Radikal ile Doğan Grubu televizyonları CNN Türk ve Kanal D de bulunuyor.

Hürriyet'in haberi ve Altınok'un anonsu

Hürriyet, Erdoğan'ın Atv - A Haber ortak yayınındaki “Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir Anayasa'yı inşa edecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı, durum bugün çok farklı olurdu” sözlerini PKK'nın çok sayıda askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısıyla ilişkilendirerek verdi. Daha sonra ifadeleri değiştirilen haberde Erdoğan'ın bu sözleri "Dağlıca saldırısıyla ilgili olarak" dile getirdiği öne sürüldü. Hürriyet, Erdoğan'ın sözlerini Twitter'daki hesabından da "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dağlıca açıklaması: '400 milletvekili alınsaydı bunlar olmazdı" anonsuyla paylaştı.

Erdoğan'ın katıldığı programa verilen aranın ardından programı sunan Sabah yazarı Melih Altınok, Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin çarpıtıldığını belirtirken Hürriyet'in de adını anons ederek "Meslektaşlarımı kınıyorum" dedi.

Erdoğan da Altınok'un sözlerinin ardından Aydın Doğan ve Ertuğrul Özkök'ü eleştirerek şunları söyledi:

"Bunu ilk kullandığım yer toplu açılış törenidir. O gün bir Dağlıca yok, yoğun bir terör eylemi de yok. Biz orada yeni anayasanın, yeni yapılanmanın gereği için parlamento tablosuna ihtiyacımız olduğunu açıklıyorum. Yaptığım iş budur. Bunun hedefi siyasi istikrardır. Kararlı bir yönetimdir. Ne oldu, böyle bir tablo çıkmayınca bakın bu süreç içerisinde 7 Haziran’dan 1 Kasım’a kadar ülkemizde kaos ortamı adeta oluştu. Bunları ortada kalkacak hedefi belirlerken böyle bir tablodan medet ummak, bunların ne kadar insani olmaktan nasipsiz olduğunu ortaya koyuyor.

Utanmadan sıkılmadan bana mektup gönderiyorlar. Sayın Doğan bana mektup gönderiyor, “Şöyle yaptım, böyle yaptım. Olumsuz davranmadım, ahlaki noktada yanlış yapmadım.” Bunun başköşesinde bir yazarı var, günlerce tartışıldı. O da “yapmadım, etmedim” diyor. Kalkıp “Ben bunu söylemedim” diyor. Paralelin başındaki de “Ben öyle söylemedim” diyor. Birer birer izne çıkıyorlar. Birisi izne gitti. Bir ay yok. Öbürü de izne çıkarsa şaşırma. Nereye giderlerse gitsin, şaşırma. Bu makamı bu karakter yoksunu bu adamlara ezdirtmem.

Adilik bu ya. Biz dertliyiz, 400 milletvekiliyle bunu değiştiriyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sonra çıkarlar, biz sosyal medyada bunu koyduk ama çıkarttık. Ama yakalanıyorlar."

Cem Küçük: Bedel ödeyeceksiniz

Öte yandan, Star yazarı Cem Küçük, Hürriyet Dijital Yayın Direktörü Eyüp Can ve

Hürriyet Dijital Medya Grup Koordinatörü Bülent Mumay’a Twitter üzerinden “Siz artık terörizmin temsilcisisiniz... Bedelini ağır ödeyeceksiniz...” dedi.

Cem Küçük Twitter hesabından şunları söyledi: