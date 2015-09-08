Hürriyet: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nun şiddet içeren bu eylem karşısında net tavır almasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atv–A Haber ortak yayınında Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu değerlendirirken dile getirdiği “Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir Anayasa'yı inşa edecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı, durum bugün çok farklı olurdu” sözlerinin yanlış yansıtıldığı iddiasının ardından aralarında AKP İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın'ın da bulunduğu 150 kişilik grubun saldırısına uğrayan Hürriyet gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, "şiddet içeren bu eylem karşısında net bir tavır alma" çağrısı yaptı.

'Cumhurbaşkanı'nın Doğan Grubu hakkında kullandığı bazı ağır ifadeler kabul edilemez'

Yaşananlarla ilgili bir açıklama yayınlayan Hürriyet gazetesi, okur temsilcisi Faruk Bİldirici'nin bugünkü köşe yazısında konuyla ilgili yaptığı açıklamayı hatırlattı. Gazete olarak başından itibaren hatalarıyla yüzleşmekten çekinmediğine vurgu yapılan açıklamada, "Hürriyet’in bu hatanın sorumluluğuyla ilgili kendi içinde gerekli adımları atması tabiidir" ifadelerine yer verildi ve şöyle devam edildi:

"Kuşkusuz kasıt taşımasa da böyle bir hatanın yapılmış olmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Ancak bunu kayda geçirirken, Sayın Cumhurbaşkanı’nın Pazar akşamı bu hadise nedeniyle Doğan Grubu hakkında kullandığı bazı ağır ifadeleri kabul edilemez bulduğumuzu da belirtmeliyiz."

'Gazete olarak başından itibaren hatalarımızla yüzleşmekten çekinmediğimizi vurguladık'

Hürriyet gazetesi tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen Pazar akşamı katıldığı bir TV programında sarf ettiği bazı sözlerin o akşam gazetemizin web sitesi tarafından veriliş şekli iktidar partisinin sert tepkisine yol açarken, Hürriyet’in İstanbul’daki merkezine düzenlenen taşlı sopalı bir saldırının da mazeretini oluşturdu.



hurriyet.com.tr’nin Pazar akşamı verdiği ilk haber hatalı mıydı? Bu haber aslında o akşam yayında 10 dakika kadar kaldıktan sonra başlıktaki hata fark edilerek düzeltilmişti. Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici de tartışma yaratan bu haberi her zamanki titizliğiyle inceledi.

Bildirici, bu incelemesinde -Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 400 milletvekiliyle ilgili sözlerini genel anlamda 7 Haziran sonrasındaki bütün istikrarsızlık ve terör olayları için kullandığına dikkat çekmekle birlikte- yine de hurriyet.com.tr’de Pazar akşamı verilen ilk haberin problemli olduğu kanaatine ulaşıyor. Bildirici, burada kasıtlı bir hata olduğunu düşünmüyor; ancak yine de “internet gazeteciliğinin hızlı hareket etme zorunluluğunun böyle bir yanlışa gerekçe oluşturmaması gerektiğini” vurguluyor.



Gazete olarak başından itibaren hatalarımızla yüzleşmekten çekinmediğimizi vurguladık. Hürriyet’in bu hatanın sorumluluğuyla ilgili kendi içinde gerekli adımları atması tabiidir.



Kuşkusuz kasıt taşımasa da böyle bir hatanın yapılmış olmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Ancak bunu kayda geçirirken, Sayın Cumhurbaşkanı’nın Pazar akşamı bu hadise nedeniyle Doğan Grubu hakkında kullandığı bazı ağır ifadeleri kabul edilemez bulduğumuzu da belirtmeliyiz.



Pazar akşamı bu haber bahane edilerek gazetemizin İstanbul’daki merkezine taşlı sopalı bir saldırı düzenlenmesi ve bu olayda başrolde iktidar partisinden bir milletvekilinin yer alması meselenin bir diğer düşündürücü boyutudur. Hiçbir medeni demokratik ülkede şiddet içeren protesto gösterilerine yer yoktur.



Sayın Cumhurbaşkanı -sıkça vurguladığı üzere- “Herkesin Cumhurbaşkanı” olduğuna göre, kendisinden şiddet içeren bu eylem karşısında net bir tavır almasını bekliyoruz. Bu beklentimiz benzer şekilde iktidar partisinin genel başkanı ve Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu açısından da geçerlidir."