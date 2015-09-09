Hürriyet'e ikinci saldırı; kamyonlarla gelen saldırganlar gazeteyi bastı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Haber-ATV ortak yayınındaki ifadelerini çarpıtarak duyurduğu iddiasıyla, pazar günü akşam saatlerinde, aralarında AKP İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın'ın da bulunduğu 150 kişilik grubun saldırısına uğrayan Hürriyet gazetesi yeniden saldırıya uğradı. İki TIR ve bir kamyonla geldiği belirtilen saldırganlar, taş ve sopalarla birinci kata girdi. Saldırganların Hürriyet binasına yaklaştığı sırada 4 el silah sesi duyulduğu belirtilirken, çıkan olaylar sonrasında gözaltına alınan kimse olmadı.

Saldırının yapıldığı binada bulunan CNN Türk'ün canlı yayınında Ahmet Hakan, polisin yaklaşık 20 dakika sonra duruma el koyduğunu duyurdu. Ahmet Hakan'ın programına çıkan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, polislerin yavaş davrandığını belirtti. Ergin, pazar günü akşam saatlerinde yapılan ilk saldırı ardından "Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk saldırıyı kınasaydı ikinci saldırının olmayacağını, saldırganların cesaret bulamayacağını" söyledi. İkinci saldırının 48 saat geçmeden gerçekleştiğini söleyen Ergin, "Bir demokraside gazetecilik yaptığımı düşünmüyorum" dedi.

Saldırıyı gerçekleştiren ilk grubun gazete önünden ayrılmasının ardından yeni bir grup da Hürriyet'in önüne geldi. Yaklaşık 50-60 kişilik grup bir süre slogan atarak bina önünden ayrıldı.

Hürriyet.com.tr'de yer alan haber şöyle:

Bu akşam saat 20.30 sularında yaklaşık 100 kişi dış kapı önünde toplandı. Girişte çevik kuvvet polislerinin durdurduğu eylemciler, 'Ya Allah Bismillah Allahu Ekber' sloganları attı. Az sayıdaki çevik kuvvet polisi yetersiz kaldı ve daha sonra çok sayıda eylemci polis engelini aşarak döner kapıya doğru ilerledi. Polislerin yetersiz kaldığı olayın ilerleyen dakikalarında iki adet TIR ve bir adet kamyonun da giriş kapısında beklediği görüldü.

Eylemcilerin bina içine girmeleri son anda engellenirken taş ve sopalarla binaya yine hasar verdi. Hürriyet Gazetesi güvenlik görevlileri ve polislerin müdahalesiyle eylemciler Hürriyet Gazetesi binası dışına çıkarıldı.



Şu dakikalarda eylemciler Hürriyet Gazetesi dışında slogan atmaya devam ediyor.

'Çalışanlar 5. kata sığınmak zorunda kaldı'

Radikal Yayın Yönetmeni Ezgi Başaran'ın saldırı sürerken Twitter'daki hesabından paylaştığı bazı mesajlar şöyle:

"Hürriyet Binasının önünde bir kez daha ciddi bir kalabalık oluştu, binanın giriş katına kadar girenler oldu."

"Hürriyet çalışanları bir kez daha korku yaşadı ve 5. kata sığınmak zorunda kaldı. Gazetenin önünde ciddi bir konvoy var."

Hürriyet gazetesine yönelik saldırının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu, basın kuruluşlarının korunması ve genel kamu düzenini sağlanması için İçişleri Bakanı Selami Altınok ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ile görüştü. Başbakan Ahmet Davutoğlu, basın kuruluşlarının korunması ve kamu güvenliğinin alınması için tüm tedbirlerin alınması talimatını verdiği öğrenildi.

Ankara'da da saldırı

Hürriyet gazetesinin İstanbul’daki merkezinden sonra Ankara’da matbaasının bulunduğu Doğan Printing Center (DPC) binasına da saldırı düzenlendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, büyük bir araç konvoyu ile DPC önüne gelen eylemciler, Esenboğa Havaalanı yolunu trafiğe kapattı. Araçlardan inen eylemciler, DPC girişindeki kulübeye ve bariyerlere doğru ilerlediler. Bu sırada bazı eylemciler, kaldırım taşlarını sökerek kulübeyi taşlamaya başladılar.

Grubun bina içine girmesini önlemek üzere Hürriyet’in özel güvenlik elemanları duruma müdahale etmeye çalıştı. Atılan taşlar yüzünden kulübenin camları hasar gördü, bariyer ve kameralar kırıldı. Eylemciler, bir süre sonra bina içine girmeden dağıldı.