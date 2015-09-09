Hürriyet'e saldıran 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Hürriyet gazetesine saldırdığı gerekçesiyle 10 kişinin gözaltına alındığı bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen terör olayları ile ilgili olarak ilimizde de Salı günü bir takım yürüyüş ve protesto eylemleri gerçekleştirilmiştir. Terör eylemlerine tepki anlamında yapılan yürüyüşler genellikle sağduyu içerisinde ve sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Ancak bazı ilçelerimizde parti binaları, basın kuruluşları ile iş yerlerine ızrar meydana gelmiş, olaylar esnasında herhangi bir can kaybı ve ciddi yaralanma olmamıştır" denildi.

'93 kişi gözaltına alınmıştır'

"Mala zarar verme olayları ile ilgili suç işledikleri tespit edilen 93 kişi gerekli adli işlemlerin yapılması için gözaltına alınmıştır.

İl genelinde alınan üst düzey güvenlik tedbirleri kararlı ve dikkatli bir şekilde uygulanmaya devam edilecek olup, vatandaşlarımızdan kendilerini sokağa çekmeye yönelik provokasyonlara itibar etmemelerini sağduyulu davranmalarını ve güvenlik güçlerimize yardımcı olmalarını bekliyoruz."

Hürriyet saldırılarına 10 gözaltı

Bu arada Hürriyet Gazetesi'ne pazar gecesi ve dün akşam gerçekleştirilen ikinci saldırıyla ilgili olarak 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.