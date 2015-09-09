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ABD'den Hürriyet'e saldırıyla ilgili hükümete çağrı: Anayasal güvenceler sağlanmalı

'Saldırının AKP üyeleri tarafından teşvik edildiği yönündeki haberlerden endişeliyiz'

09 Eylül 2015 14:02

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Hürriyet’e yönelik saldırılarla ilgili endişeli olduklarını açıkladı. ABD'nin konuya ilişkin kaygılarını Türkiye'ye iletip iletmediği yönündeki soruya John Kirby, "Bizim görüşümüze göre kendi anayasalarındaki kendi temel değerleriyle örtüşmeyen, gerçekleştirdikleri eylemler var" yanıtını verirken, "Türkiye’yi medya özgürlüklerine saygı göstermeye ve Türk Anayasası’nca sağlanan güvenceleri yerine getirmeye davet ediyoruz" dedi.

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, Washington Yönetimi, ABD Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter üzerinden yayınladığı kınama mesajlarının ardından Hürriyet’e yönelik saldırılarla ilgili bir açıklama yaptı.

 

'Anayasal güvenceler sağlanmalı'

 

Kirby, Hürriyet'e yönelik saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye’yi medya özgürlüklerine saygı göstermeye ve Türk Anayasası’nca sağlanan güvenceleri yerine getirmeye davet ediyoruz. Bunlar her sağlıklı demokrasinin çok önemli unsurlarıdır. Hürriyet Gazetesi’ne yönelik protestonun Adalet ve Kalkınma Partisi üyeleri tarafından teşvik edildiği yönündeki haberlerden endişeliyim. Seçilmiş yetkililer, medya kuruluşlarına karşı şiddeti teşvik eden bir görüntü vermemeleri konusunda dikkatli olmak zorundadırlar.”

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