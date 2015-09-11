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Hürriyet'e saldırıda eylemci ve polisten hatıra fotoğrafı!

Mehmet Y. Yılmaz: Polis de belli ki saldırılara alışmamız için eylemcilere müdahale etmemesi gerektiğini düşünmüş...

11 Eylül 2015 18:03

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "400 milletvekili" açıklamasını Dağlıca saldırısıyla ilişkilendirerek çarpıtma yapmakla suçlanan Hürriyet gazetesine saldırıyla ilgili ikinci saldırıdan bir fotoğraf karesinde olay anında bir eylemcinin polisle hatıra fotoğrafı çektirdiği ortaya çıktı.

Hürriyet yazarı Mehmet Y. Yılmaz’ın bugünkü (11 Eylül 2015) "Eylemciyle polisin hatıra fotoğrafı" başlıklı yazısında paylaştığı fotoğrafta, taşlı-sopalı baskında yer alan saldırganlardan olduğu öne sürülen biriyle, üniformalı, silahlı ve çelik yelekli bir polis memuru birlikte poz veriyor.

Yılmaz, “Eylemci ile güvenliği sağlayacak polis aynı karede, hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Polis orada neden bulunduğunu unutmuş görünüyor. Ya da unutmamış, orada bulunmasının bir 'figürasyon' gereği olduğunu düşünüyor” görüşünü dile getirdi.

İlk saldırıda yer alan AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın’ın, “Artık bunlara alışacaksınız” ifadesini hatırlatan Yılmaz, “Polis de belli ki saldırılara alışmamız için eylemcilere müdahale etmemesi gerektiğini düşünmüş. O polis memuruna görevini bir kez daha hatırlatacak bir yetkili, İstanbul’da var mıdır dersiniz?” diye sordu.

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