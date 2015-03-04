T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Adalet Bakanlığı: Ferguson olaylarında polis nedensiz şüpheyle hareket etti

ABD Adalet Bakanlığı Ferguson Polisi'nin ırkçı etki altında hareket ettiğini belirtti

04 Mart 2015 00:37

ABD Adalet Bakanlığı, Ferguson olaylarında polisin nedensiz şüpheyle hareket ettiğini açıkladı

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, Ferguson olaylarında polisin ırkçı etki altında hareket ettiğine dair kanıt bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmada, polis departmanının nedensiz şüpheyle hareket ettiği ve tutuklamaların olası nedenler olmadan yapıldığı aktarıldı.

Ferguson’ın Misouri bölgesinde silahsız siyahi genç Michael Brown’ın öldürülmesinin ardından geniş katılımlı protestolar başlamış, polis ve göstericiler günlerce karşı karşıya gelmişti. Protestolar ABD'nin dört bir yanına yayılmıştı.

 

ETİKETLER

abdadalet bakanlığıferguson olaylarımichael brown

İlgili Haberler

Ferguson'daki eylemlerde 61 gözaltı; 12 bina ateşe verildi, 150 el ateş edildi!

Bir yerel polis yetkilisi 'muhtemelen Ağustos ayındaki en şiddetli olaylardan bile daha kötüsünü' yaşadıklarını söyledi

Ferguson'a asker gönderildi, okullar tatil edildi

ABD'nin Ferguson kasabasında silahsız genç Michael Brown'ı vuran polisin aklanması üzerine 37 eyalette eylem çağrısı yapıldı

Ferguson'da gerilim yükseliyor; 44 kişi gözaltına alındı

ABD'de Michael Brown'ın öldüren polisin yargılanmasına gerek görmeyen jürinin kararı, ülkenin çeşitli yerlerinden tepki yağdı

Ferguson'da siyah genci vuran polis istifa etti

ABD'nin Missouri eyaletindeki Ferguson mahallesinde silahsız siyah genç Michael Brown'u vuran polis memuru Darren Wilson görevinden istifa etti

Ferguson olaylarında jüri, 'O polis de suçsuz' dedi, New York karıştı

Hayatını kaybdeden Eric Garner davasında, polis Daniel Pantaleo hakkında dava açılmasına gerek olmadığı yönünde karar verildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24