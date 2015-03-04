ABD Adalet Bakanlığı: Ferguson olaylarında polis nedensiz şüpheyle hareket etti

ABD Adalet Bakanlığı, Ferguson olaylarında polisin nedensiz şüpheyle hareket ettiğini açıkladı
hürriyet.com.tr'nin haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, Ferguson olaylarında polisin ırkçı etki altında hareket ettiğine dair kanıt bulunduğunu açıkladı.
Soruşturmada, polis departmanının nedensiz şüpheyle hareket ettiği ve tutuklamaların olası nedenler olmadan yapıldığı aktarıldı.
Ferguson’ın Misouri bölgesinde silahsız siyahi genç Michael Brown’ın öldürülmesinin ardından geniş katılımlı protestolar başlamış, polis ve göstericiler günlerce karşı karşıya gelmişti. Protestolar ABD'nin dört bir yanına yayılmıştı.