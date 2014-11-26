Ferguson'da gerilim yükseliyor; 44 kişi gözaltına alındı

ABD'de siyahi genç Michael Brown'ı öldüren polisin yargılanmasına gerek görmeyen jürinin kararından başlayan gösterilerde Ferguson'da dün gece 44 kişi gözaltına alındı.



Ferguson'un bağlı olduğu Missouri eyaletinin valisi Jay Nixon'ın talebi üzerine kente 2 bin kişilik Ulusal Muhafız Birliği'nin gönderilmesinin etkisiyle dün gece çok sayıda yağmalama ve kundaklama olayına sahne olan kaos ortamının ikinci günde nispeten kontrol altına alındığı görüldü.

Gönderilen yeni birlikler gösterilere doğrudan müdahale etmezken, daha ziyade polis merkezi gibi bazı kritik noktalarda nöbet tuttu. Kentin işlek bir kesiminde her bir mağazanın önünde bir asker bekledi, bazıları da çatı katlarında konuşlandı.

Kentteki gösteriler düne göre bugün daha az düzeyde şiddet olayına sahne oldu. Polis yine de zaman zaman göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve biber gazı kullandı. Göstericiler bir polis aracını ateşe verdi, belediye binası ve bazı mağazaların da camlarını kırdı.

Göstericiler yer yer polis ekiplerine gaz bombası, meşale, taş ve donmuş su şişeleri fırlattı. Dün 60'ı aşkın kişinin gözaltına alındığı kentte bugün de 44 kişi, çoğu polisin uyarılarına uymadıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Ancak kentteki grupların düne göre sayısının azaldığı ve daha fazla kontrol altında tutulduğu gözlendi.

Diğer kentlerdeki gösteriler

Gösteriler sadece Ferguson'la sınırlı kalmadı. Jürinin kararına tepki gösteren Amerikalılar başkent Washington, New York, Los Angeles, Chicago, Boston, Denver, Oakland, Atlanta, Cleveland, Seattle, Minneapolis, Portland gibi diğer bazı şehirlerde de sokaklara döküldü.

New York'ta Union Square'de toplanan yüzlerce gösterici New Jersey ile New York'u birbirine bağlayan Lincoln tüneline doğru yürüyerek tüneli trafiğe kapatmak istedi ancak polis göstericileri engelledi. Tünelden Times Meydanı'na geçen göstericiler, burada 7. caddeyi trafiğe kapatmak isteyince polis grubu dağıtmak için biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında polis bazı göstericileri gözaltına aldı.

Boston'da da bin 500 kişinin katıldığı büyük bir gösteri düzenlendi. Portland'da da bin civarında protestocunun katıldığı bir eylemden kopan bazı kişiler kent merkezinde toplu ulaşımı engelledi. Biber gazı kullanan polis bazı göstericileri gözaltına aldı.