Ferguson'a asker gönderildi, okullar tatil edildi

ABD'nin Missouri eyaletinin Ferguson kasabasında 9 Ağustos günü silahsız siyah genç Michael Brown’ı öldüren polisin jüri tarafından aklanmasına tepkiler büyüyor. Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 37 eyalette 130'dan fazla eylem bekleniyor. Yetkililer şiddetin tırmanmasından endişe ediyor.

Kasabaya 2 bin 200 asker sevk edildi





Missouri Valisi Jay Nixon, olayların merkezindeki Ferguson kasabasına 2 bin 200 asker sevk etti. Vali, can ve mal güvenliğinin korunacağını ve Ferguson halkının huzurunun sağlanacağını söyledi. Ferguson Belediye Başkanı James Knowles ise asker sevkiyatına geç kalındığını savundu.



Silahsız gencin ölümüyle iligli ‘adalet’ talep eden göstericiler pazartesiden beri sokaklara dökülürken, polis protestolara gazla müdahale etti. Olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı salı günü 82'ye çıktı. Göstericiler ‘Kundaklama, kanunsuz gösteri, yağma ve kamu malına zarar verme’ gibi suçlamalarla göz altına alındı.

Ferguson'da okullar tatil edildi

Fergusonlu göstericiler Michael Brown’ı vuran polisin aklandığı jüri binasının önünde protesto çağrısı yaparken kasabada okullar salı günü için tatil edildi. Gece boyu süren gösterilerde onlarca bina ateşe verildi, 15’ten fazla silah sesi duyuldu. Olaylarda onlarca bina ve aracı ateşe veren göstericilerin bir kısmının özellikle alkol ve gıda satan dükkanları yağmaladı. Polis ciddi bir yaralanmanın olmadığını bildirdi.

Polis müdürü John Belmar pazartesi gecesi çıkan olayların siyah genç vurulduktan sonra düzenlenen gösterilerden daha şiddetli olduğunu vurguladı. Ayrıca New York, Chicago, Seattle , Los Angeles, Oakland ve Washington’da da gösteriler düzenlendi.

Soruşturma tarafsız mı?

Soruşturma sürecinin hatalı olduğunu savunan ailenin avukatlarından Benjamin Crump, şüpheli polis memuru Darren Wilson'ın jüri karşısında çapraz sorguya tutulması gerektiğini söyledi.



Soruşturma Savcısı Bob McCullogh’un polis olan babasının da bir siyah tarafından öldürülmesi nedeniyle, avukatlar McCullogh’un ‘adil bir soruşturma’ yürütemeyeceği görüşünde. Savcı McCullogh, jürinin oy birliğiyle mi yoksa oy çokluğuyla mı polisi akladığına dair de bilgi vermedi.

Brown ailesine gencin vurulmasından beri destek veren insan hakları savunucusu ve din adamı Al Sharpton, jüri sisteminin bu davada hatalı kullanıldığını ve ailenin karara şaşırmadığını söyledi.

BM: Emniyet ve yargı gözden geçirilmeli

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad Hüseyin, ABD’li yetkililerin emniyet ve yargıdaki renk ayrımına dayalı muameleyi gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Bu durumun nüfusun bir bölümünde “derin ve yaralayıcı” bir güvensizlik oluşturacağını söyleyen Hüseyin, ABD’de polis kurşunuyla vurulan, hapis yatan ve idam edilen siyahların diğer vatandaşlara oranının endişe verici olduğunu ifade etti.