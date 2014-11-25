Ferguson'daki eylemlerde 61 gözaltı; 12 bina ateşe verildi, 150 el ateş edildi!

ABD’nin Ferguson kasabasında 18 yaşındaki siyah genci vuran polisin aklanmasının ardından çıkan olaylarda 61 kişi gözaltına alındı.

Missouri eyaletinin Ferguson kasabasında 9 Ağustos günü silahsız siyah genç Michael Brown’ı öldüren polisin jüri tarafından aklanmasına tepkiler büyüyor.

Silahsız gencin ölümüyle ilgili ‘adalet’ talep eden göstericiler sokaklara dökülürken, polis protestolara gazla müdahale etti.

Ferguson Emniyeti olaylarda 61 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Göstericiler ‘Kundaklama, kanunsuz gösteri, yağma ve kamu malına zarar verme’ gibi suçlamalarla gözaltına alındı.

Bir yerel polis yetkilisi "muhtemelen Ağustos ayındaki en şiddetli olaylardan bile daha kötüsünü" yaşadıklarını söyledi.

Fergusonlu göstericiler Michael Brown’ı vuran polisin aklandığı jüri binasının önünde protesto çağrısı yaparken kasabada okullar salı günü için tatil edildi.

St Louis mahallesinde yoğunlaşan olaylarda bölge emniyet müdürü Jon Belmar'ın açıklamalarına göre, dün geceki olaylarda 12 bina ateşe verildi, en az 150 el ateş edildi.

Polis müdürü John Belmar pazartesi gecesi çıkan olayların siyah genç vurulduktan sonra düzenlenen gösterilerden daha şiddetli olduğunu vurguladı. Ayrıca New York, Chicago, Seattle , Los Angeles, Oakland ve Washington’da da gösteriler düzenlendi.

Beyaz polisin siyah genci vurmasıyla ilgili jüri kararı ise tartışılıyor. Soruşturma Savcısı Bob McCullogh’un babası da bir polis ve siyah biri tarafından öldürülmüş. Fergusonlular McCullogh’un ‘adil bir soruşturma’ yürütemeyeceği görüşünde. McCullogh, jürinin oy birliğiyle mi yoksa oy çokluğuyla mı polisi akladığına dair bilgi vermedi.

Brown nasıl vuruldu?

Michael Brown ve arkadaşı Dorian Johnson 9 Ağustos günü sokakta yürüyorlardı. Arkalarından gelen polis memuru Darren Wilson iki arkadaştan trafiği engelledikleri gerekçesiyle kaldırıma geçmelerini istedi. Görgü tanıkları ikilinin polis aracına yaklaşıp ve Wilson’la tartıştıklarını, ardından da polisin silahını ateşlediğini anlatıyor. Silah sesinin ardından Brown ve Dorian Johnson farklı yönlere kaçtı. Polis memuru takip ettiği Brown’a silahla altı kez ateş etti. Bu noktadan sonra tanık ifadeleri değişiyor. Polisin ellerini havaya kaldırmasını emrettiği Brown’ın bu emre uyduğunu söyleyen ifadeler var. Wilson’ın polisin üzerine yürüdüğü iddiası da var. Ferguson polisi olaydan sonra siyah gencin hırsızlık yaptığını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Ancak polis memurunun, Brown’ın hırsızlık yaptığından haberi olmadığı ortaya çıktı.