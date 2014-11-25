ABD'de siyahi genci öldüren polisin yargılanmasına gerek görülmedi, eylemler başladı

ABD'nin Ferguson kentinde mahkeme, 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown'u öldüren polis memuru Darren Wilson'a ceza verilmemesine karar verdi. Karardan sonra pek çok kentte protesto gösterileri başladı.

ABD'nin Missiouri eyaletinde 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown'ı öldüren polis memuru Darren Wilson'ın yargılanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Jürinin günlerdir süren değerlendirmesinin ardından St. Louis kentinin Ferguson mahallesinde Brown'u öldüren polis memuru hakkındaki karar açıklandı. 9'u beyaz ve 3'ü siyahiden oluşan 12 kişilik jürinin kararını St. Louis Savcısı Robert McCulloch birçok televizyon kanalından canlı yayınlanan basın toplantısı ile açıkladı.

Jürinin olayın gerçekleştiği anda ve ardından toplanan fiziki delilleri incelediğini ve birçok görgü tanığını dinlediğini kaydeden McCulloch, detaylı bir sürecin ardından polis memuru Wilson'ın "kendisine verilen yetkiler dahilinde hareket ettiği ve cezai yargılamaya gerek görülmediğine" karar verildiğini söyledi.

Jüri üyelerinin kararları ve kimin ne yönde oy kullandığı bilgilerinin gizli olduğunu ve açıklanmayacağını da belirten McCulloch, soruşturma sürecinde kayıt yapılmadığını da dile getirdi.

Obama: Jürinin kararını kabul etmek zorundayız

Başkan Barack Obama, ABD'nin kanunlar ülkesi olduğunu belirterek, "Ferguson'daki jürinin kararını kabul etmek zorundayız" dedi. Obama, Ferguson'daki jüri kararının ardından gösterilerin barışçıl yollarla yürütülmesini istedi.

Gösteriler başladı

Öldürülen siyahi genç Michael Brown'ın ailesi "karardan büyük hayal kırıklığı duyduklarını ancak karara ilişkin yapılacak protesto gösterilerinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesini" istediler.

Kararın ardından başta Ferguson olmak üzere birçok ABD kentinde gösteriler düzenleniyor. Polis, gösterilerin başladığı noktalarda geniş güvenlik önlemleri aldı.

New York'ta Union Square'da toplanan yaklaşık bin kişilik topluluk, kararın açıklanmasının ardından polis barikatını yararak Wall Street yönüne doğru yürüyüşe geçti.

Missouri’de olağanüstü hal

Missouri Eyaleti'nde Vali Jay Nixon, karar açıklanmadan olağanüstü hal ilan etmiş ve yarın okulların tatil edildiğini duyurmuştu. St. Louis'de Ulusal Muhafız Birlikleri kritik binaları koruma altına alırken Vali Nixon, halka “barış, karşılıklı saygı ve itidal” çağrısında bulundu.

St. Louis Belediye Başkanı Slay de barışçıl protestolara müsaade edileceğini ancak özel mülke zarar verilmesine müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

9 Ağustos'ta Ferguson'da meydana gelen olaydan sonra ülke genelinde protestolar meydana gelirken, polis Wilson açığa alınmış ama hakkında herhangi bir dava açılmamıştı.

‘Yargılanmayacağından emindi’

Brown'u öldüren polis Darren Wilson'ın “adam öldürme” suçundan yargılanıp yargılanmama kararı öncesinde evlenmesi, "yargılanmayacağından emindi" yorumlarına yol açmıştı.

Polis Wilson'un merakla beklenen juri kararı öncesinde, karardan emin bir şekilde evlendiği ortaya çıktı.

New York Times'da yayınlanan habere göre, geçen yıl boşanan 28 yaşındaki polis Wilson'un kendisinden 9 yaş büyük bir kadınla 24 Ekim'de evlendi.