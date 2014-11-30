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Dünya

Ferguson'da siyah genci vuran polis istifa etti

ABD'nin Missouri eyaletindeki Ferguson mahallesinde silahsız siyah genç Michael Brown'u vuran polis memuru Darren Wilson görevinden istifa etti

30 Kasım 2014 12:33

ABD'nin Missouri eyaletindeki St Louis kentinde, yaklaşık dört ay önce silahsız bir siyah genci vuran ve geçen hafta jüri tarafından suçsuz bulunan ABD'li polis memuru Darren Wilson, avukatları aracılığıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, Wilson istifa dilekçesinde, "Bana görevime devam etmemin Ferguson sakinlerini ve polislerini riske atacağı söylendi. Böyle bir duruma izin veremem" ifadesini kullandı. 18 yaşındaki Michael Brown'a altı el ateş edip öldüren Darren Wilson, olaydan sonra ilk kez Amerikan kanalı ABC'ye konuştuğunda, "Vicdanım rahat, görevimi yaptım" demişti.

9 Ağustos'ta Brown'un polis kurşunuyla ölmesi, ülkede siyahlara yönelik ayrımcılık konusunun tekrar gündeme gelmesine ve başta olayın yaşandığı Ferguson olmak üzere çeşitli kentlerde çok sayıda protestoya neden oldu.

 

'Kara Cuma' protestoları

 

Ülkede en fazla alışveriş yapılan günlerden biri olan ve 'Kara Cuma' diye bilinen Şükran Günü öncesi, ülkenin dört bir yanında toplanan eylemciler alışveriş merkezlerini doldurarak siyahlara yapılan ayrımcılığı protesto etti.

Walmart, Target ve Macy's gibi ülkenin önde gelen mağaza zincirlerini protesto eden eylemciler, çalışma koşullarının da iyileştirilmesini talep etti.

Brown'un vurulmasının ardından Ferguson'da polisle çatışan eylemcilere karşı eyalet valisi ulusal muhafız birliğini görevlendirmişti. Jüri kararının ardından da Ferguson'da sokaklara çıkan eylemciler, çok sayıda dükkanı yağmalayarak ateşe vermişti.

 

Brown nasıl vuruldu?

 

Michael Brown ve arkadaşı Dorian Johnson 9 Ağustos günü yolda yürürken, polis Darren Wilson iki arkadaştan kaldırıma geçmelerini istedi. Görgü tanıkları ikilinin polisle tartıştıklarını, ardından da polisin silahını ateşlediğini anlatıyor. Brown ve Dorian Johnson farklı yönlere kaçarken, polis memuru takip ettiği Brown’a altı kez ateş etti. Bu noktadan sonra tanık ifadeleri değişiyor. Polisin ellerini havaya kaldırmasını emrettiği Brown’ın bu emre uyduğunu söyleyen ifadeler var. Wilson’ın polisin üzerine yürüdüğü iddiası da var. Ferguson polisi olaydan sonra siyah gencin hırsızlık yaptığını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Ancak polis memurunun, Brown’ın hırsızlık yaptığından haberi olmadığı ortaya çıktı.

 

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