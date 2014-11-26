Ferguson'da öldürülen gencin ailesinden polise tepki: Yaramıza tuz basıyor

ABD'nin Missouri eyaletine bağlı Ferguson'da siyah genç Michael Brown'u silahsız olmasına rağmen öldüren polis memurunun "Vicdanım rahat" sözlerine gencin ailesi "Saygısızca… Yaramıza tuz basıyor" diyerek tepki gösterdi.

NBC ve CBS televizyon kanallarına konuşan Brown'un ailesi, Michael Brown'un annesi Lesley McSpadden, programında polis memurunun sözlerine ilişkin, "Tek bir kelimesine bile inanmıyorum. Oğlumu çok iyi tanıyorum… Hiçbir zaman böyle bir şey yapmaz. Hiç kimseyi kendisine karşı kışkırtmaz ve hiç kimseye bir şey yapmaz. Oğlumuzun şiddet geçmişi yok" diye konuştu. Michael Brown'un babası da, polis memuru Darren Wilson'un sözlerini "delilik" olarak niteledi.

Hulk Hogan' benzetmesi yapmıştı

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, olayla ilgili yargılanmasına gerek görülmeyen polis memuru Darren Wilson, 'Brown'u öldürmese, kendisinin öldürüleceğinden korktuğunu ve beyaz biri olsaydı yine aynı müdahalede bulunacağını' söylemişti. Wilson olayla ilgili, ABC televizyonuna verdiği ilk röportajda "Kalbinize ve aklınıza dönüp baktığınızda, Michael Brown beyaz olsaydı, tüm olay yine aynı şekilde gelişirdi diyebiliyor musunuz?" sorusuna "Evet" diye cevap verdi. Polis memuru, "Hiç bir şüphe yok mu?" diye soran muhabire, "Yok" yanıtını vermişti.

Wilson, Brown'la yaşanan olayda kendisini güreşçi Hulk Hogan'ı durdurmaya çalışan beş yaşında bir çocuk gibi hissettiğini söyleyerek "Çok büyük, çok güçlü bir adamdı" ifadelerini kullanmıştı. Muhabir Wilson'a "Siz de iri yarısınız" derken, polis "Evet ortalamanın üstündeyim" demişti.