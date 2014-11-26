T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ferguson'da öldürülen gencin ailesinden polise tepki: Yaramıza tuz basıyor

Ferguson'da silahsız siyah genç Michael Brown'u öldüren polisin 'vicdanım rahat' sözlerine gencin ailesi tepki gösterdi

26 Kasım 2014 22:50

ABD'nin Missouri eyaletine bağlı Ferguson'da siyah genç Michael Brown'u silahsız olmasına rağmen öldüren polis memurunun "Vicdanım rahat" sözlerine gencin ailesi "Saygısızca… Yaramıza tuz basıyor" diyerek tepki gösterdi.

NBC ve CBS televizyon kanallarına konuşan Brown'un ailesi, Michael Brown'un annesi Lesley McSpadden, programında polis memurunun sözlerine ilişkin, "Tek bir kelimesine bile inanmıyorum. Oğlumu çok iyi tanıyorum… Hiçbir zaman böyle bir şey yapmaz. Hiç kimseyi kendisine karşı kışkırtmaz ve hiç kimseye bir şey yapmaz. Oğlumuzun şiddet geçmişi yok" diye konuştu. Michael Brown'un babası da, polis memuru Darren Wilson'un sözlerini "delilik" olarak niteledi. 

 

Hulk Hogan' benzetmesi yapmıştı

 

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, olayla ilgili yargılanmasına gerek görülmeyen polis memuru Darren Wilson, 'Brown'u öldürmese, kendisinin öldürüleceğinden korktuğunu ve beyaz biri olsaydı yine aynı müdahalede bulunacağını' söylemişti. Wilson olayla ilgili, ABC televizyonuna verdiği ilk röportajda "Kalbinize ve aklınıza dönüp baktığınızda, Michael Brown beyaz olsaydı, tüm olay yine aynı şekilde gelişirdi diyebiliyor musunuz?" sorusuna "Evet" diye cevap verdi. Polis memuru, "Hiç bir şüphe yok mu?" diye soran muhabire, "Yok" yanıtını vermişti.

Wilson, Brown'la yaşanan olayda kendisini güreşçi Hulk Hogan'ı durdurmaya çalışan beş yaşında bir çocuk gibi hissettiğini söyleyerek "Çok büyük, çok güçlü bir adamdı" ifadelerini kullanmıştı. Muhabir Wilson'a "Siz de iri yarısınız" derken, polis "Evet ortalamanın üstündeyim" demişti.

ETİKETLER

michael brownfergusonabdpolisvicdan

İlgili Haberler

Ferguson'a asker gönderildi, okullar tatil edildi

ABD'nin Ferguson kasabasında silahsız genç Michael Brown'ı vuran polisin aklanması üzerine 37 eyalette eylem çağrısı yapıldı

Ferguson'da gerilim yükseliyor; 44 kişi gözaltına alındı

ABD'de Michael Brown'ın öldüren polisin yargılanmasına gerek görmeyen jürinin kararı, ülkenin çeşitli yerlerinden tepki yağdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24