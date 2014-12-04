Ferguson olaylarında jüri, 'O polis de suçsuz' dedi, New York karıştı

Ferguson'da yaşanan olaylara karşı yapılan protestolar henüz bitmemişken ABD'deki siyahileri kızdıracak bir karar daha açıklandı. Polisler tarafından tutuklanmak istenirken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Eric Garner davasında jüri, olayda herhangi bir ihlal görmediğini bildirdi. Verilen karar sonrası New York'un birçok yerinde protesto gösterileri başladı.

Birkaç polisin üzerine çullanarak ellerine kelepçe takılırken hayatını kaybeden Garner davasında, New York Polis Departmanı'nda (NYPD) görevli Daniel Pantaleo hakkında jüri, dava açılmasına gerek olmadığı yönünde karar verdi. Halk verilen karara tepki göstererek New York'ta protesto gösterilerine başladı. Zaman zaman arbedenin yaşandığı gösterilerde 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaçak sigara sattığı gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen Garner, polislerin kendisini kelepçesine karşı çıkmıştı. 17 Temmuz'da yaşanan olayda, Garner'in karşı koyması üzerine birkaç polis siyahi adamı yere yatırıp kelepçelemişti. New York'un Staten Island ilçesinde gerçekleşen olayda Garner, polisin üzerine abanması ve boğazını sıkmasından dolayı kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. 43 yaşında olan Garner'ın olayda suçsuz olduğu da belirlenmişti. Polis, Garner'ın üzerinde ve arabasında yaptığı araştırmada kaçak sigara bulamamıştı.

Garner'ın polis tarafından öldürülmesi esnasında bölgede bulunanlar tarafından cep telefonları ile kaydedilen videoda sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılmıştı. Video görüntülerinde Garner, polislere önce kaçak sigara satmadığını ve masum olduğunu belirtip kendisini yalnız bırakmalarını istediği görüldü. Garner'ın sözlerine ikna olmayan 4 kadar polisin yere yatırıp siyahi adamın üzerine çullandığı ve birisinin de arka tarafdan boğazına sarıldığı görüntülerde yer aldı. Polisin boğazını sıkması ve çullanması üzerine Garner, defalarca, "Nefes alamıyorum! Nefes alamıyorum!" diyerek yardım istediği ancak polislerin siyahi adamın boğazını sıkıp üzerine çullanmaya devam ettikleri görüntülerde izlendi. Demokrat kişiliği ile tanınan New York şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio, Garner'ın ölümünden sonra polisin zanlıları boğazından yakalayıp etkisiz hale getirmesini yasakladı.

Ferguson'da beyaz polisin silahsız bir siyahi genci 12 el ateş ederek öldürmesi kararını araştıran jüri kararını geçen haftanın ilk günü akşam geç saatlerde açıklamıştı. Jüri, 18 yaşındaki Michale Brown'u öldüren polis memuru Darren Wilson'ı suçsuz bulmuştu. Wilson ülke genelinde infala neden olan karar sonrasında mesleğinden istifa ettiğini açıklamış ancak yaptığı açıklamada da olaydan dolayı vicdanının rahat olduğunu dile getirmişti.

Ferguson ile New York'daki olaylarla ilgili soruşturma yürüten jürinin birer hafta arayla polisler lehine karar açıklamaları ülkede ırk ayrımını da ateşlemiş durumda.

Obama da tepki gösterdi

ABD Başkanı Barack Obama, New York'ta Eric Garner (43) isimli siyahi şahsın ölümüne sebep olan polisin suçsuz bulunması kararına üstü kapalı bir şekilde tepki gösterdi.

Obama, Washington'da Amerikan Kızılderili liderlerine yaptığı konuşmada, "Bu ülkede birileri yasalara göre eşit muamele görmediği zaman bu sorun olur. Bir başkan olarak görevim bu sorunun çözümüne yardımcı olmak" dedi. Obama, birçok azınlık toplumunun, kolluk kuvvetlerinin kendilerine adil davranmadığı endişesini taşıdığını belirterek, "Biz bu sorunla uzun yıllardır uğraşıyoruz. Şimdi, daha önce yaptıklarımızdan fazlasını yapma zamanı. Konuşmak yerine harekete geçmeyi önemsiyorum" diye konuştu.

Soruşturma Kurulu'nun New York Polis Departmanı'nda (NYPD) görevli Daniel Pantaleo hakkında dava açılmasına gerek olmadığı kararını açıklamasından sonra Eric Garner'in ailesi ile bir araya gelen New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise ailenin korkunç bir acı yaşadığını söyledi. Hiç kimsenin Garner ailesinin yaşadıklarını yaşamaması gerektiğini ifade eden Başkan De Blasio, Cleveland şehrinde oyuncak silahla oynayan bir çocuğun da polis tarafından öldürüldüğünü hatırlattı. Bütün bu yaşananların acıları artırdığını belirten De Blasio, "Şehrimiz, ülkemiz ve hukuk sistemi 'Yüzyılın ırkıçılığı' ile uğraşıyor" diye konuştu. De Blasio, Garner ailesinin yaşadığı Staten Island'ta toplum liderleri ile bir araya gelerek sükunet çağrısında bulundu.

Kararın açıklanmasından sonra kameraların karşısına geçen Garner ailesi, olayın takipçileri olacaklarını ancak ortaya konulacak tepkilerin barışçıl olmasını istedi.