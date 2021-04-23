‘Thodex’ operasyonu: 62 kişi gözaltına alındı, kurucu Faruk Fatih Özer hakkında "kırmızı bülten" çıkarıldı

Kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer'in piyasadan topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığının öne sürülmesinin ardından şirketle ilişkili olduğu tespit edilen 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 62'si yakalandı. Öte yandan Thodex kurucusu Arnavutluk'a gittiği belirlenen Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Emniyet'ten yapılan açıklamada da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Özer'in iadesi için Arnavutluk içişleri bakanıyla görüştüğü belirtildi.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.

Thodex'in kurucusu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı

Öte yandan, İstanbul Anadolu başsavcılığı, yurt dışına giden Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında ‘kırmızı bülten’ çıkarılması için harekete geçti.

Savcılık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarına ‘kırmızı bülten’ yayımlanması ve Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakı iletti.

Adalet Bakanlığı da Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattığını duyurdu.

Arnavutluk'ta olduğu kesinleşti

Şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta olduğu tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yakalanması için dün (22 Nisan 2021) Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefon konuşması yaptığını duyurdu.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, “Arnavutluk’a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine Interpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır" denildi.

Ne olmuştu?

21 Nisan'da internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'te yatırımcıların hesaplarına erişim kesilmişti. Kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı iddia edilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatmıştı.