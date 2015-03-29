70 Alman kadın IŞİD'e katıldı

Almanya’dan bugüne kadar 70 kadının IŞİD saflarında savaşmak üzere Suriye ve Irak’a gittiği belirtildi.

Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg Maaßen’in verdiği bilgilere göre, Almanya’dan IŞİD’e katılan kadınların yüzde 40’ı 25 yaşın altında bulunurken, dokuzu ise çocuk yaşlarda.

IŞİD’in son dönemlerde kadın ve kızları hedef almaya başladığına dikkati çeken Hans-Georg Maaßen, internet üzerinden iletişime geçilen IŞİD sempatizanı kızların evlilik vaadiyle bölgeye götürüldüğünü söyledi.

Die Zeit’te yer alan haberde, internette vaadedilen romantik sözlerin IŞİD saflarına katılındığında sona erdiğine değinen Maaßen, bölgeye giden kadın ve kızların ilk etapta pasaportlarına el konulduğunu söyledi.

Resmi rakamlara göre, Almanya’dan IŞİD saflarına 650 dolayında kişinin katıldığı ve yaklaşık 200’ünün tekrar ülkeye döndüğü biliniyor.