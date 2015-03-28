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IŞİD'e katılan ODTÜ'lü vahşeti böyle savundu: Kafa kesme hak edene veriliyor

ODTÜ Fizik öğrencisi Raşid Tuğral, Yezidi kadınların cariye olarak alındığını belirterek, bunun İslam'a aykırı olmadığını ileri sürdü

28 Mart 2015 01:35

Sosyal medyada bir mektup yayımlayarak Suriye’de olduğunu ve IŞİD’e katıldığını duyuran ODTÜ Fizik öğrencisi Raşid Tuğral, bir gecede Ankara’dan Suriye’ye nasıl gittiğini anlattı.

Evrensel.net'in haberine göre, “Hilafet topraklarından selamlar” şeklinde uzun bir yazı yazan Tuğral, Suriye’ye geçişini şöyle anlattı: “Tek başıma geçirdiğim 14 saatlik yolculuğun ardından hayatımda ilk kez Urfa’ya geldim ve ocak ayının 10’unda her şeyi geride bırakarak İslam Devleti topraklarına hicret ettim. Urfa’dan Tel Abyad’a geçişim doğal yollardan olmadı elbette. Geçiş oldukça zor sayılırdı. Bayağı bir koşmak zorunda kaldık. O yüzden büyük bir valiz almamam isabetli olmuş. Sınırı geçen kişilerden bir tek Türk ben vardım. Gerisi Tunus’tan Libya’dan, Arabistan’dan gelen kardeşlerdi. Sınırı geçtikten ve 500 metre yürüdükten sonra bizi selektör yakarak bekleyen bir araba bekliyordu.”

 

'Yezidilerin cariye olarak alınması İslam'a aykırı değil'

 

IŞİD’in hakim olduğu yerlerdeki gündelik yaşamı da ayrıntılı olarak anlatan Tuğral, gittiği yerlerde çok sayıda Türk markası mal gördüğünü söylüyor. Tuğral’ın “İslam Devleti”ne ilişkin aktardıklarının bazıları şöyle;

“Devlette cariyelerin varlığı doğru. Yezidilerin bir kısmı cariye olarak alınmış ve bunda da İslam’a aykırı bir şey yok (...) Videolardaki kafa kesme videoları ne derseniz bunlar hak edene veriliyor.” Bununla da yetinmeyen Tuğral, IŞİD’e katılmak isteyenlere Suriye’ye nasıl gelmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler bile veriyor.

ODTÜ’de Mescit Topluluğu’na gittiği belirtilen Tuğral’ın kampüsteki mescitte cemaate imamlık yaptığı iddia ediliyor.

Tuğral’ın sosyal medyada ODTÜ mezuniyet cübbesi ile hutbe verir şekilde poz verdiği fotoğrafları bulunuyor. Tuğral’ın üniversitedeki çevresi tarafından da IŞİD sempatizanı olarak bilindiği söyleniyor.

 

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