'100 Türk işçi IŞİD tehdidi nedeniyle tahliye edildi'

Güvenlik yetkilileri, Cezayir'de bir yol yapım projesinde çalışan 100 Türk işçinin, IŞİD'den gelen tehdit üzerine inşaat alanından geçici olarak tahliye edildiğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, başkent Cezayir'de IŞİD'le bağlantılı militanlardan tehditler geldiğini ve önlem olarak işçilerin tahliye edildiğini belirtti.

Türk işçilerin 24 saat boyunca inşaat alanından çıkarıldığı, ardından ülkenin kuzeyindeki Kabiliye bölgesine geçtikleri kaydedildi.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, ismini vermek istemeyen bir güvenlik yetkilisi, Reuters haber ajansına "Her şey kontrol altında. Tahliye tedbir için yapıldı ve bu akşamüstü çalışmalara ara verildi" dedi.

Ülkede tedbirlerin geçen hafta Tunus'un Bardo müzesine düzenlenen saldırıüzerine artırıldığı belirtiliyor.

Müze saldırısını düzenleyen militanların, Cezayir'in de komşusu olan Libya'da, IŞİD'in kontrolü altındaki bölgede eğitim gördükleri öğrenilmişti.

Libya'daki çatışmalar ve IŞİD'in varlığı Cezayir'i etkiliyor.

Geçen yıl ülkede kaçırılan bir Fransız turist, IŞİD'e bağlı militanlar tarafından başı kesilerek öldürülmüştü.

Ayrıca ülkede El Kaide bağlantılı İslami Mağrip örgütü de, doğudaki dağlarda varlığını sürdürüyor.

1990'lı yıllarda yaklaşık İslamcıların ayaklanması üzerine yaklaşık 10 yıl boyunca iç çatışma yaşanmış, 200 bin insan çatışmalarda hayatını kaybetmişti.

Reuters'a konuşan bir başka güvenlik görevlisi de, "Bardo saldırısının Cezayir'deki teröristleri harakete geçirebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla uyanık olmalıyız ve IŞİD'in en sevdiği hedef olan yabancıları korumalıyız" dedi.