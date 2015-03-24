T24 LogoT24 Logo
Dünya

'100 Türk işçi IŞİD tehdidi nedeniyle tahliye edildi'

Cezayir'de 100 Türk işçisinin IŞİD tehlikesi nedeniyle tahliye edildiği açıklandı

24 Mart 2015 11:13

Güvenlik yetkilileri, Cezayir'de bir yol yapım projesinde çalışan 100 Türk işçinin, IŞİD'den gelen tehdit üzerine inşaat alanından geçici olarak tahliye edildiğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, başkent Cezayir'de IŞİD'le bağlantılı militanlardan tehditler geldiğini ve önlem olarak işçilerin tahliye edildiğini belirtti.

Türk işçilerin 24 saat boyunca inşaat alanından çıkarıldığı, ardından ülkenin kuzeyindeki Kabiliye bölgesine geçtikleri kaydedildi.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, ismini vermek istemeyen bir güvenlik yetkilisi, Reuters haber ajansına "Her şey kontrol altında. Tahliye tedbir için yapıldı ve bu akşamüstü çalışmalara ara verildi" dedi.

Ülkede tedbirlerin geçen hafta Tunus'un Bardo müzesine düzenlenen saldırıüzerine artırıldığı belirtiliyor.

Müze saldırısını düzenleyen militanların, Cezayir'in de komşusu olan Libya'da, IŞİD'in kontrolü altındaki bölgede eğitim gördükleri öğrenilmişti.

Libya'daki çatışmalar ve IŞİD'in varlığı Cezayir'i etkiliyor.

Geçen yıl ülkede kaçırılan bir Fransız turist, IŞİD'e bağlı militanlar tarafından başı kesilerek öldürülmüştü.

Ayrıca ülkede El Kaide bağlantılı İslami Mağrip örgütü de, doğudaki dağlarda varlığını sürdürüyor.

1990'lı yıllarda yaklaşık İslamcıların ayaklanması üzerine yaklaşık 10 yıl boyunca iç çatışma yaşanmış, 200 bin insan çatışmalarda hayatını kaybetmişti.

Reuters'a konuşan bir başka güvenlik görevlisi de, "Bardo saldırısının Cezayir'deki teröristleri harakete geçirebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla uyanık olmalıyız ve IŞİD'in en sevdiği hedef olan yabancıları korumalıyız" dedi.

ETİKETLER

cezayirtürk işçilertahliyeışidtehdit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24