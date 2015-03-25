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Dünya

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Son 3 ayda 400 çocuk IŞİD'e katıldı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi son üç ayda Suriye’de 400 çocuğun IŞiD tarafından silah altına alındığını açıkladı

25 Mart 2015 14:18

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi son üç ayda Suriye’de 400 çocuğun IŞiD tarafından silah altına alındığını açıkladı. Rapora göre 18 yaşın altındaki onlarca çocuğa okulda, cami yakınlarında ve IŞiD’in yerel halkı “vahşi yöntemlerle cezalandırdığı” kamuya açık alanlarda askeri eğitim veriliyor.

Geçen ay, üç İngiliz genç kızı Suriye’ye götüren ve yakalanınca Kanada istihbaratı adına çalıştığını söyleyen Muhammed el Raşid’in sınırı geçirdiği 45 kişinin daha IŞiD’e katılmasını sağladığı ortaya çıktı.

Neşet Dişkaya'nın Habertürk'te yayımlanan haberine göre, Şanlıurfa’da tutuklu bulunan Suriyeli doktor El Raşid’in bilgisayar ve cep telefonunda yapılan incelemeler sonucunda “IŞiD’e yolladığı” 45 kişi arasında Avrupa, Afrika ve Asya’daki ülkelerin yurttaşlarının bulunduğu ortaya çıktı.Şanlıurfa Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, El Raşid’in kentte irtibat kurduğu herkesi tespit edip özellikle IŞiD’in para trafiği konusunda önemli bilgiler elde etti.

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