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Dünya

Irak ordusu IŞİD'i vurdu, 70 militan öldürüldü

Irak hükümeti Selaheddin ve Anbar vilayetlerinde IŞİD'in kontrolünde olan bazi bölgeleri operasyonlar sonucunda geri aldı

22 Mart 2015 21:28

Irak Hava Kuvvetleri, Selaheddin'de 70 IŞİD militanını öldürdü, kullandıkları 10 aracı da vurdu.

Irak Savunma Bakanlığı, yayımladığı bildiride bombardımanların Selaheddin ve Samarra Operasyonlar Komutanlığı sınırlarında çeşitli yerlerde bulunan IŞİD mevzilerini hedef aldığı bildirildi.

DHA’da yer alan habere göre, Bildiride "bombardıman sonucu büyük sayıda mevziinin tahrip edildiği, 70 teröristin öldürüldüğü ve 10 aracın kullanılamaz hale getirildiği" açıklandı.

Irak hükümeti Selaheddin ve Anbar vilayetlerinde IŞİD'in kontrolünde olan bazi bölgeleri operasyonlar sonucunda geri aldı. Operasyonlar binlerce güvenlik güçleri mensubunun yanı sıra gönüllü askerler ve Sünni aşiret mensuplarının işbirliğiyle Mart ayının başında start verdi.

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