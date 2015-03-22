Barzani: IŞİD'in katlettiği üç peşmergenin intikamlarının alınacağı sözünü veriyoruz

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, IŞİD tarafından katledilen 3 peşmergenin yakınlarına intikam sözü verdi.

IŞİD, 19 Mart'ta esir 3 peşmergenin kafalarını kesmiş ve bir video ile vahşeti duyurmuştu. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Barzani, şehitlerin kanının yerde kalmayacağını vurguladı.

Mesud Barzani’nin açıklaması şöyle:

''Esir 3 peşmergenin IŞİD teröristlerince hunharca katledildiği haberi hepimizi derinden üzdü. Ailelerine, şehitlerin kanının yerde kalmayacağı ve intikamlarının alınacağı sözünü veriyoruz. Bunu yanlarına bırakmayacağız! Allah'ın yardımı ve direnen Kürdistan halkının verdiği güçle, peşmergeleri bu şekilde şehit edenler, başlarına neler geleceğini gördüler ve görecekler!''