T24 LogoT24 Logo
Dünya

Barzani: IŞİD'in katlettiği üç peşmergenin intikamlarının alınacağı sözünü veriyoruz

IŞİD, 19 Mart'ta esir 3 peşmergenin kafalarını kesmiş ve bir video ile vahşeti duyurmuştu

22 Mart 2015 12:53

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, IŞİD tarafından katledilen 3 peşmergenin yakınlarına intikam sözü verdi.

IŞİD, 19 Mart'ta esir 3 peşmergenin kafalarını kesmiş ve bir video ile vahşeti duyurmuştu. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Barzani, şehitlerin kanının yerde kalmayacağını vurguladı. 

Mesud Barzani’nin açıklaması şöyle:

''Esir 3 peşmergenin IŞİD teröristlerince hunharca katledildiği haberi hepimizi derinden üzdü. Ailelerine, şehitlerin kanının yerde kalmayacağı ve intikamlarının alınacağı sözünü veriyoruz. Bunu yanlarına bırakmayacağız! Allah'ın yardımı ve direnen Kürdistan halkının verdiği güçle, peşmergeleri bu şekilde şehit edenler, başlarına neler geleceğini gördüler ve görecekler!''

 

ETİKETLER

kuzey ırakpeşmergelerkatledildiintikam yeminiışidvideobaşsağlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24