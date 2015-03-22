IŞİD, Anbar’a saldırılar düzenledi, 100’e yakın Irak askeri öldü

Bölgedeki görgü tanıkları Ramadi kent merkezinin El-Mistevda bölgesinde konuşlanan ve hükümetin süper gücü olarak tanımlanan ‘Altın Tümen’ gücüne yönelik IŞİD tarafından yapılan bombalı ve intihar saldırılarında onlarca asker öldürüldü.

Resmi kaynaklar, Altın Tümen gücünün bulunduğu yüksek binaya yönelik üç intihar eylemcisinin kullandıkları bombalı araçların, bina yakınında infilak ettiği ve sonucunda 8 katlı binanın yerle bir olduğunu belirtti.

Patlamanın etkisinden güvenlik güçleri tarafından kullanılan yüksek binanın çevresindeki çok sayıda ev ve işyeri de büyük zarar gördü.

IŞİD, Anbar’ın Elbu Hayis bölgesini de kana buladı. Irak ordusuna bağlı askerler tarafından karargah olarak kullanılan cam fabrikası, elektrik santralı ve alaylar amirliği binalarına düzenlenen intihar saldırılarında en az 80 askerin öldürüldüğü aktarıldı.