'İngiltere vatandaşı 9 tıp öğrencisi IŞİD'e katıldı'

İngiliz Guardian gazetesi İngiliz dokuz tıp öğrencisinin yasadışı yollardan Suriye'ye giderek IŞİD'in kontrolündeki hastanelerde çalıştıklarını iddia etti.

Pazar günleri yayınlanan Observer baskısında haberi manşete taşıyan gazete, öğrencilerin ailelerinin cumartesi günü Türkiye-Suriye sınırına giderek çocuklarını geri getirmeye çalıştıklarını yazdı.

Habere göre; dört kadın ve beş erkekten oluşan grup, geçen hafta Suriye sınırına geçti. Haberde ailelerle görüşen CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun "Aileler çocuklarının aldatıldığı ve beyinlerinin yıkandığını düşünüyorlar" ifadelerine de yer verildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, doktorların savaşmadıklarını kanıtladıkları sürece İngiltere'ye döndüklerinde herhangi bir tutuklama ile karşı karşıya kalmayacaklarını söyledi.

Aileler çocuklarını kurtarmaya çalışıyor

Ediboğlu'nun açıklamalarını aktaran Guardian şunları yazdı:

"20'li yaşlardaki gençler Sudan kökenli. Tümü İngiltere'de doğup büyümüş. Ancak eğitim almaları için Sudan'a gönderilmiş. 12 Mart'ta Sudan'dan İstanbul'a geçmişler, ertesi gün otobüsle sınıra gelmişler ve bütün bunları ailelerinden gizli yapmışlar."

Kimlikleri Lena Maumoon Abdulqadir Nada Sami Kader, Rowan Kamal Zine El Abidine, Tasneem Suleyman Huseyin, Ismail Hamadoun, Tamer Ahmed Ebu Sebah, Mohamed Osama Badri Mohammed, Hisham Mohammed Fadlallah ve Sami Ahmed Kadir olarak açıklanan öğrencilerin aileleri Türkiye'ye gelerek çocuklarını kurtarmaya çalışıyor.

Ailelerle telefonda görüşen Ediboğlu, Guardian'a Lena Abdulqadir'in kardeşine gönderdiği mesajında "Yaralı Suriyelilere yardım etmek istediğini yazdığını" aktararak hem kendisinin hem de ailelerin gençlerin muhtemelen IŞİD kontrolündeki hastanelerde doktor olarak çalıştıklarını tahmin ettiklerini söyledi.

Telefonları izleyerek bulmak zor

Ediboğlu, gençlerin telefonlarını izleyerek nerede bulunduklarını tespit etmenin çok zor olmamasına karşın Türkiye'deki istihbarat servisinin bu konuda çok yavaş hareket ettiğini savunarak, hükümettten yeterli desteği görmediklerini ancak kendisinin gençleri aramaya devam edeceğini söyledi.

Gazete, Türkiye'nin bugüne kadar IŞİD'e katılmak için sınırı geçmeye çalışan bin 500 Avrupa vatandaşını sınır dışı ettiğini aktardı. Guardian ayrıca, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın konu hakkında bilgisi olduklarını ve konuyla ilgilendiklerini ekledi.