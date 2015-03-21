IŞİD'den Newroz'u kutlayanlara ceza

Irak’ta IŞİD’in kontrolü altında bulunan Musul’da ateş yakarak Newroz'u kutlayan 65 Kürt vatandaşını cezalandırdığı bildirildi.Yerel ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Musul'un Nebi Yunus, Cezayir ve Faysaliye mahallelerinde Kürt vatandaşlar, Newroz ateşi yaktı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ateşin üzerinden atlayarak eğlenen Musullu Kürtlerin Newroz kutlaması, IŞİD militanlarının baskınıyla yarıda kaldı. IŞİD, yakaladığı 65 kişinin her birine Newroz'u kutlama yasağına uymadıkları gerekçesiyle 90 dolar para cezası verdiği, ayrıca Kur'an-ı Kerim'den üç sure ezberleme ve tövbe şartı koyduğu kaydedildi.

IŞİD, Irak ordusunun çekilmesinin ardında 10 Haziran 2014'te ülkenin ikinci büyük ili Musul'u ele geçirdi. Musul'daki insani durum gittikçe kötüye gidiyor. Yakıt, elektrik, doğalgaz, gıda maddeleri ve temiz içme suyu gibi en temel insani ihtiyaçların karşılanamadığı Musul'da hak ve özgürlükler noktasında da IŞİD'in baskısı ağır şekilde hissediliyor.