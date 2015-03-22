IŞİD, 100 ABD askeri için ölüm çağrısı yaptı

ABD Savunma Bakanlığı, Irak Şam İslam Devleti'nin 100 askere yönelik tehdidiyle ilgili olarak inceleme başlattığını açıkladı. Açıklamaya göre, IŞİD söz konusu askerlerin ad ve adreslerinin yer aldığı bir liste oluşturarak bu kişileri öldürmeleri için örgütün destekçilerine çağrı yaptı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, örgüt, askerlere ait bilgileri bilgisayar sunucuları ve veri tabanlarına sızarak elde ettiğini duyurdu. Ancak Amerikalı yetkililer, bu bilgilerin çoğunun zaten kamuya açık kaynaklarda yer aldığını söyledi.

İsmini vermek istemeyen bir güvenlik yetkilisi listede adı geçen askerleri bilgilendirdiklerini söyledi. Kendilerine "İslam Devleti (IŞİD) Hack'leme Birimi" adını veren grup, söz konusu askerlerin IŞİD'i hedef alan operasyonlara katıldığını öne sürdü.

'Son adımı atın'

Örgüt ABD'de yaşayan destekçilere "son adımı atıp" listede adı geçen askerlerin "icabına bakmaları" çağrısını yaptı.

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi Amerikan medyasına "Bilginin doğruluğunu teyit edemem. Ama inceliyoruz" dedi.

Amerikan donanmasının sözcüsü de BBC'ye açıklamasında askeri personelden internetteki güvenliklerine dikkat etmeleri ve gizlilik ayarlarını gözden geçirmelerini isteyeceklerini söyledi.

ABD ve müttefikleri Eylül'den bu yana Irak ve Suriye'deki IŞİD hedeflerine hava saldırıları düzenliyor.

IŞİD Irak ve Suriye'de birçok bölgeyi ele geçirmiş durumda.