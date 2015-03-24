IŞİD, hırsızlıkla suçladığı gencin elini kağıt giyotiniyle kesti

Irak’ta Irak Şam İsam Devleti (IŞİD) tarafından internete yüklenen ve Fırat nehri kenarında bir bölgede çekildiği anlaşılan görüntülerde, bir din adamı önce hırsızlık yaptığı iddia edilen kişinin cezasını ve infaz kararını açıklıyor. Açıklamanın ardından gözleri bağlı gencin sağ eli bir kağıt kesme makinesinin altında bağlanıyor.

İnfazcılardan biri, infazı izleyen yüzlerce çocuk ve gencin gözleri önünde kağıt giyotinini son kez kontrol ettikten sonra gencin elini vücudundan ayırıyor. Kesik sağ el masanın üstünde dururken, bazı sağlık görevlileri akan kanı durdurmak için aceleyle kolu sargı içine alıyor.