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Dünya

IŞİD, hırsızlıkla suçladığı gencin elini kağıt giyotiniyle kesti

IŞİD, hırsızlıkla suçlanan bir gencin sağ elini bu kez ‘kağıt giyotini’ adı verilen kağıt kesme makinesiyle kesti

24 Mart 2015 18:53

Irak’ta Irak Şam İsam Devleti (IŞİD) tarafından internete yüklenen ve Fırat nehri kenarında bir bölgede çekildiği anlaşılan görüntülerde, bir din adamı önce hırsızlık yaptığı iddia edilen kişinin cezasını ve infaz kararını açıklıyor. Açıklamanın ardından gözleri bağlı gencin sağ eli bir kağıt kesme makinesinin altında bağlanıyor.

İnfazcılardan biri, infazı izleyen yüzlerce çocuk ve gencin gözleri önünde kağıt giyotinini son kez kontrol ettikten sonra gencin elini vücudundan ayırıyor. Kesik sağ el masanın üstünde dururken, bazı sağlık görevlileri akan kanı durdurmak için aceleyle kolu sargı içine alıyor.

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