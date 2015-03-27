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Dünya

ABD, IŞİD'in kontrolündeki Rakka'ya bu kez havadan broşür attı

Broşürlerde yer alan çizimde IŞİD, 'insan öğütücü' makine olarak gösteriliyor

27 Mart 2015 13:29

 

ABD, IŞİD ile mücadele kapsamında Suriye'nin Rakka kentine, Hava Kuvvetlerine ait F-15E uçaklarıyla havadan broşür attı. Broşürlerde yer alan çizimde IŞİD, "insan öğütücü" makine olarak gösteriliyor.

Pentagon'dan edinilen bilgiye göre, ABD'nin broşür "operasyonu", 16 Martta Rakka kentinin güneybatısında yapıldı. Operasyon kapsamında, US Air Force F-15E uçağı havadan yaklaşık 60 bin broşürü bıraktı.

Broşürde IŞİD, insan öğütücü makine olarak gösteriliyor. Broşürün sağ üst köşesindeki ok işaretli panoda Arapça "IŞİD Toplama Ofisi", et öğütücünün üzerinde ise "IŞİD" yazıyor. Broşürün sağ üst köşesinde ise öğütülen insan sayısını gösteren tablo bulunuyor ve burada da "Şimdi sıra 6001'de" yazıyor.

 

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