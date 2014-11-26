IŞİD'in 'başkenti' Rakka'ya bomba yağdı



Haberini İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandıran Reuters haber ajansı, Rakka'da en az 63 kişinin öldüğünü duyurdu. Fransız Haber Ajansı (AFP) olayda 70'e yakın kişinin can verdiğini bildirdi.

Ölenlerin yarısının sivil olduğu, yaklaşık 10 savaş uçağının kenti en az 10 kez hedef aldığı belirtildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre ilk saldırı Rakka'nın sanayi bölgesine düzenlendi. Olay yerine yardım amacıyla ulaşan kalabalık savaş uçaklarının bir sonraki hedefi oldu. Çok sayıda kişi yaralandı.

ABD: 'Biz vurmadık'

Suriye'de IŞİD hedeflerine hava saldırıları düzenleyen ABD, Rakka'nın son 24 saat içinde hedef alınmadığını açıkladı. Şam yönetimi saldırıyla ilgili bilgi vermedi. IŞİD kaynakları saldırıdan Şam'ı sorumlu tuttu. Rakka, ağustos ayından bu yana terör örgütü IŞİD'in kontrolü altında bulunuyor. Irak ve Suriye'nin geniş kesimlerini ele geçiren IŞİD, hilafet ilan etmişti.

Eşcinselleri taşlayarak öldürdüler

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi IŞİD mensuplarının Suriye'de iki eşcinseli taşlayarak öldürdüğünü duyurdu. Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor'da biri 18, diğeri 20 yaşındaki iki kişinin, cep telefonlarında bulunan görüntüler gerekçe gösterilerek taşlanarak öldürüldükleri belirtildi.

IŞİD, ağustos ayında da erkek hastaları tedavi eden bir kadın dişçiyi idam etmişti.