IŞİD, Türkiye sınırına bayrak dikti!

Suriye'nin Halep kenti ve çevresinde muhalif gruplar arasındaki çatışmaların sürmesi hem de rejim güçlerinin muhaliflere yönelik operasyonlar başlatması ardından yüzlerce Suriyeli evlerini terk ederek Türkiye'ye kaçıyor. Ülkelerinden kaçan Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle İnanlı Köyü yakınlarından kaçak olarak Türkiye'ye giriş yapıyor. Sınırda önlem alan askerler, kaçak geçişleri engellemeye çalışırken zaman zaman havaya uyarı ateşi açarak Suriyeliler'in mayınlı bölgeleri kullanmasını engellemeye çalışıyor. Buna rağmen onlarca Suriyeli, tehlikeye aldırış etmeden sınırın farklı noktalarında telleri aşarak Türkiye'ye giriş yapmayı sürdürüyor.

Sınırda IŞİD bayrağı

Kilis'in Yavuzlu Köyü'ne 400 metre uzaklıktaki Suriye'nin Kara Köyü'nü kontrolünde bulunduran IŞİD militanları, bugün köydeki yüksek tepeye bayrağını dikti. Suriye köyüne dikilen IŞİD bayrağı Türkiye tarafından net şekilde görülürken, sınırın Türkiye tarafındaki bazı evlerin çatısına da Türk bayrağı asıldığı görüldü.

Sınırda önlemler artırıldı

Son günlerde kaçışların artması üzerine sınır hattındaki güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Sınır hattındaki Öncü Hudut Karakolu'na askeri yığınak yapıldığı görülürken, sınır hattındaki askerler kule ve kulübe yerine mevzilerde nöbet tuttuğu görüldü. Zırhlı araçlar da sürekli sınır hattında devriye görevi yaparak kaçak geçişleri önlemeye çalışıyor.