675.000.000 dolar! Devletin Doğan Medya Grubu'nu satın alan Demirören'e verdiği kredi

Türkiye tarihinin en büyük medya sahipliği değişimini ifade eden Doğan Medya Grubu’nun iktidara yakın Demirören Grubu’na satışında kullanılan Ziraat Bankası kredisinin miktarı belli oldu. Perşembe günü imzaların atılmasıyla birlikte resmiyete kavuşan satış için, kamu bankası olan Ziraat tarafından verilen kredinin miktarının 675 milyon dolar olduğu ve 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeyle sağlandığı öğrenildi.

T24’ün aldığı bilgiye göre, toplam 675 milyon dolarlık kredinin 200 milyon doları Doğan Medya Grubu’ndan satın alınan şirketler için, kalanı da Demirören Holding bünyesindeki TOTAL gibi diğer şirketler için kayda geçirildi.

Düşük faizli, 10 yıl vadeli kredi

T24’e bilgi veren kaynaklar, 2 yılı ödemesiz 10 yıl vadeli kredi imkânının yanı sıra faizin de düşük olduğunu belirtti, ancak oran vermediler.

T24’ün 21 Mart Çarşamba günü duyurduğu Doğan Medya Grubu’nun iktidara yakın gruplardan Demirören’e satışı, dün KAP'a yapılan bildirime göre 916 milyon dolar bedelle gerçekleşti.

İlk olarak T24’ün duyurduğu Ziraat Bankası kredisi, Odatv’nin haberine göre bankanın 5 Nisan tarihli ve 10/10 sayılı kararıyla kesinleştirildi. Odatv rakamın 700 milyon dolar, vadenin 10 yıl olduğunu yazdı. T24’e bilgi veren kaynaklar, tam rakamın 675 milyon dolar olduğunu teyit etti.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu’na Doğan Holding tarafından cuma akşam saatlerinde yapılan bildirimde, Doğan Gazetecilik, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, Doğan TV Holding, Doğan Haber Ajansı, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama, Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım, Doğan Media International GmbH ve Mozaik İletişim Hizmetleri’ndeki payların tamamının 916 milyon dolara Demirören Gruba devredildiği belirtilmişti.

Sabah-ATV grubu da kamu bankası kredisiyle satılmıştı

Ciner Grubu tarafından Dinç Bilgin’den alındıktan sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konan Sabah-ATV grubu da kamu bankası kredisi katkısıyla Çalık grubu tarafından satın alınmıştı.

Sabah-ATV grubunun 2008 yılındaki satışına Halkbank ve Vakıfbank’tan 375’er milyon dolar olmak üzere toplam 750 milyon kredi sağlanmış, Çalık grubu alımı toplam 1,1 milyar dolara TMSF’den yapmıştı.

“Havuz medyası” kavramını doğuran süreçte Çalık grubunun Aralık 2013’te elden çıkardığı Sabah-ATV grubu, iktidara yakın bir diğer grup olan Kalyon Grubu’na geçmişti.

Doğan Medya Grubu'nun, Onursal Başkanı Aydın Doğan tarafından, daha önce de grup bünyesindeki Milliyet ve Vatan gazetelerinin satıldığı ve Erdoğan Demirören'in sahibi olduğu Demirören Holding'e satıldığı, ilk olarak T24 tarafından duyurulmuştu.

Satış resmi olarak perşembe günü İstanbul Üsküdar’daki Doğan Holding binasında gerçekleştirilmiş, Doğan Medya Grubu adına Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ile Demirören Holding adına Yıldırım Demirören ve Meltem Demirören’in katıldığı törende imzalar atılmıştı.

Aydın Doğan ve gazete yönetiminin farklı kademelerinde yer alan kızları, Posta ve Hürriyet gazetelerinin İstanbul’daki binalarına giderek çalışanlarla vedalaşmıştı.

40 yıl önce başladı, 2002'den sonra iş hayatının en sıkıntılı dönemini yaşadı...

1979'da Karacan ailesinden aldığı Milliyet'le basın sektörüne giren, 1994'te Simavi ailesinden Hürriyet grubunu satın alarak Türkiye'nin en büyük medya grubunun sahibi olan Aydın Doğan, yaklaşık 40 yıldır kesintisiz olarak medya sektöründeydi. Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki AKP'nin 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelmesinin ardından iş hayatında en sıkıntılı dönemini yaşadı.

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Erdoğan'ın defalarca ağır ifadelerle hedef aldığı ve hapse girmesine neden olan hakkındaki siyaset yasağını 24 Eylül 1998'de "Muhtar bile olamaz" başlığıyla duyuran Hürriyet'i işaret ederek "28 Şubat davasında yargılanmalılar" mesajı verdiği Doğan Grubu, Nisan 2011'de Milliyet ve Vatan'ı, internet siteleri dâhil bütün haklarıyla toplam 74 milyon dolara Demirören-Karacan ortaklığına satmıştı. Demirören Grubu, daha sonra Milliyet ve Vatan'ın tek başına sahibi olmuş, dönemin başbakanı Erdoğan, Erdoğan Demirören'in sahibi olduğu medya grubunun başına kimin getirileceğini kendisine sorduğunu gazetecilere açıklamıştı.

Erdoğan Demirören, "İmralı Zabıtları" haberine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "patron" diye hitap ettiği telefon konuşmasında ağlamasıyla da gündeme gelmişti.