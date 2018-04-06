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Aydın Doğan'a veda pankartı: Biz sizi çok sevdik

"Şimdi bu aile Lüleburgaz'da ulu bir çınarın etrafındaki 1200 fidanla yaşayacak"

06 Nisan 2018 14:46

Dün (5 Nisan 2018) resmi olarak Erdoğan Demirören'e satılan Doğan Medya Grubu'nda çalışanlar, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ için bir veda pankartı hazırladı. Pankartta "Biz sizi çok sevdik" ifadesi yer aldı. 

İmzaların atılması sonrası çalışanlara bir mektupla veda eden Arzuhan Doğan Yalçındağ , "Bizi her zaman bu koca çınarın birbirine geçmiş dalları gibi gördüm" dedi. Çalışanlar adına Lülebürgaz'da 1200 fidan dikildiğini belirten Arzuhan Doğan, "Şimdi bu aile Lüleburgaz'da ulu bir çınarın etrafındaki 1200 fidan ile Doğan TV ormanı olarak yaşayacak" ifadesini kullandı.

İşte, Yalçındağ'ın o vedası:

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