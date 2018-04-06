Aydın Doğan, Hürriyet'e veda etti: 40 yıl dalgalarla boğuştum ama limana sağ salim ulaştırdım

T24

Bünyesinde Hürriyet, Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarının da bulunduğu Doğan Medya Grubu'nu dün (5 Nisan 2018) 1.1 milyar dolar karşılığında resmen Erdoğan Demirören'e satan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, çalışanlarına veda etti.

Kendisine haksızlık edenlerin üzerinde de çok emeğinin bulunduğunu söyleyen Doğan, "40 yıl dalgalarla boğuştum ama limana sağ salim ulaştırdım. Hakkınızı helal edin" ifadesini kullandı.

"Bana haksızlık edenler çıktı"

Doğan'ın ilk durağı, Trump Towers'ta bulunan Posta gazetesi oldu. Burada çalışanlarından helallik isteyen Doğan, şunları söyledi:

"Hiç kimsenin hakkını yememeye, adil davranmaya gayret ettim. Bilmeden ya da istemeyerek kırdıklarım olduysa özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Ben hepinize hakkımı helal ediyorum. Ama bana haksızlık edenler çıktı, ben onlara da hakkımı helal ediyorum. Onlar ister etsinler, ister etmesinler. Allah biliyor, onların üzerinde de çok emeğim var. Çok iftira attılar bana... Zorlanma ve baskıyla mesleği bırakmıyorum. Bugünlere yüzümün akıyla geldim. Yaşım 82. Kızlarımla da konuştum onlar da 'İstersen artık kenara çekil' dediler”

Hürriyet'e geldi, yazarlarla buluştu

Aydın Doğan, Posta binasının ardından Bağcılar'da bulunan Doğan Medya Center'a geçti. Burada Doğan'ı gazetenin bölüm şefleri karşıladı.

Daha sonra yapılan toplantıya Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, köşe yazarları Ahmet Hakan, Ertuğrul Özkök, Taha Akyol, Yalçın Bayer ve Murat Yetkin gibi isimler katıldı. Doğan'ın burada mesleği bırakma nedenlerini anlattığı ve bu isimlerden helallik istediği öğrenildi.

Gözyaşlarını tutamadılar

Doğan Medya Center'da Aydın Doğan ve ailesi için düzenlenen veda töreninde Vuslat Doğan Sabancı ve Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Ertuğrul Özkök, Aydın Doğan'a teşekkür ederek "91 yaşındaki annem her gün size dua ediyor" dedi.

Özkök'ün ardından veda konuşmasını yapan Aydın Doğan, şunları söyledi:

"Bugün buraya vedalaşmaya geldim. Kısmet olursa Demirören ailesiyle protokolün ikinci kısmını imzalayacağız bugün. Demirören ailesi de Hürriyet'teki çalışanlarla iyi niyet çerçevesinde çalışacağını bana söyledi. Sizlerden ve haksızlık ettiklerimden helallik almaya geldim. Benden ayrılıp tazminatını kuruşuna kadar alıp gidenlerin bazıları bana haksızlık etti, iftira attı, yalan söyledi. Onlara da hakkımı helal ediyorum. 40 yıl dalgalarla boğuştum ama limana sağ salim ulaştırdım. Hakkınızı helal edin."