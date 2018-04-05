Latif Demirci Hürriyet'ten fiilen ayrıldı, veda karikatürü yayımlanmadı!

Doğan Medya Grubu'nun, iktidara yakınlığıyla bilinen Erdoğan Demirören yönetimindeki Demirören Grubu'na satılması konusunda prensip anlaşmasına varılmasının ardından bazı ayrılıklar yaşanırken, Hürriyet'ten önemli bir kopuş daha olduğu öğrenildi. Yıllardır Hürriyet'in birinci sayfasında ve ek yayınlarda çizdiği karikatürler büyük bir ilgi gören Latif Demirci, gazeteyle yollarını fiilen ayırdı.

T24'ün aldığı bilgilere göre, Demirci ayrılık kararını Doğan Medya Grubu'nun satılmasından önce, çok sayıda karikatürünün kendisine herhangi bir açıklama yapılmadan yayımlanmaması üzerine aldı.

Karikatürleri kullanılmadı, bilgilendirme yapılmadı

T24’e bilgi veren kaynaklar, neredeyse her gün Hürriyet’in ilk sayfasında çizimleri yer alan Demirci’nin karikatürlerinin bir kısmına son zamanlarda gazetede yer verilmediğini söyledi. Kaynakların verdiği bilgiye göre, daha önce zaman zaman bazı karikatürlerinin ‘törpülenmesi ricası' alan Demirci'nin gazeteye gönderdiği karikatürlerlerden bazıları şubat ayı ortasından itibaren kullanılmadı ve bu durumla ilgili bir açıklama yapılmadı.

13 Mart'taki son çizimiyle birlikte mart ayında toplam 3 karikatürünün yayımlanmasıyla devam eden süreçte gazeteyle yollarını ayırma kararı alan Latif Demirci, Hürriyet'e bir veda karikatürü gönderdi. Demirci'nin Hürriyet'e vedasını tasvir eden son karikatürü yayımlanmadı ve gazete yönetiminden bir geri dönüş de olmadı. Hürriyet ile Latif Demirci arasında gelişen fiili ayrılığın henüz resmiyet'e dökülmediği de, T24'ün aldığı bilgiler arasında.

Başta Press Bey ve Media Hanım, Muhlis Bey, Mithat ve Mirsat, Arap Kadri olmak üzere çok sayıda tiplemesi ve kendine özgü tarzıyla bilinen Latif Demirci’nin, şubat ortasına kadar neredeyse her gün çizgilerinin çıktığı Hürriyet gazetesinin arşivinde yer alan, 11 Mart tarihli son karikatüründe, pencereden bakkala sepet sarkıtan bir kadın, “Eşitlik ve özgürlük istiyorum Aziz Efendi, ha bi de adalet!..” ifadesini kullanıyordu. Demirci, Hürriyet'in ilk sayfasında kullanılan 13 Mart tarihli karikatüründe ise e-devlet sisteminin ilgi çeken 'alt-üst soy sorgulama' uygulaması ve taksiciler ile UBER'ciler arasında yaşanan gerilimi konu almıştı.

Latif Demirci kimdir?

Kariyerine genç yaşta Gırgır ve Fırt dergilerinde yaptığı çizimlerle başlayan Latif Demirci, Fırt'ta 'Tarzan' ve Gırgır'da esprilerini Behiç Pek'in bulduğu 'Muhlis Bey' tiplerinin çizeri olarak geniş bir hayran kitlesi edindi. Kuruculuğunu yaptığı Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazeteler ve dergiler için çalışmaya başladı.

90’lı yıllarda yurtiçi ve yurtdışında karikatür sergileri açan Demirci, kitap kapakları, poster ve çizgi film çalışmalarında da bulundu. Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi yayınların da kadrolarında yer alan Demirci, uzun süredir Hürriyet gazetesi için çalışıyordu.

Demirci, Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Mithat-Mirsat ve son olarak da Press Bey gibi pek çok ünlü karikatür tipi yarattı.