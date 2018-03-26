Hürriyet'ten ilk ayrılık

Doğan Grubu'ndan Demirören Holding'e geçen Hürriyet ile yolları ayrılan ilk isim köşe yazarı Melis Alphan oldu. Alphan Twitter'dan paylaştığı mesajda "Bugün Hürriyet’le yollarımı ayırdım. Bu uzun, heyecanlı ve güzel yolculukta beraber yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Alphan, ana akım medyada kadın sorunu ve LGBTİ haberini en sık gündeme getiren isimlerden biriydi.

Melis Alphan, sunucu Murat Başoğlu'nun, yeğeni Burcu Başoğlu ile öpüşürken görüntülenmesi sonrası başlayan "ensest" tartışmalarıyla ilgili olarak kaleme aldığı, "Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) 6 ilde yaptığı araştırmanın sonuçlarını, rakamları açıklayamadı bile. Ama tek bir rakam verdi ve tabloyu görmemiz açısından yeterliydi aslında: Türkiye’de ensest oranı yüzde 40. Yani her 10 kişiden 4’ünde ensest var" ifadelerini içeren yazısı nedeniyle tepki çekmişti. Yazısında verdiği rakamları Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu araştırmasına dayandırmasına rağmen Alphan, Hürriyet yazarları arasında da bir tartışmaya yol açmıştı.

Melis Alphan kimdir?