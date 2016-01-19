610 imzalı yeni bildiri: Akademisyenlerin cezalandırılması, akademik özgürlüklere darbedir

19 Ocak 2016 22:54
1128 akademisyenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki askeri operasyonlardaki insan hakları ihlalleri ve sokağa çıkma yasaklarına karşı yayımladığı "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisinin ardından başlayan soruşturma dalgasına 610 profesör, doçent ve yardımcı doçentten yeni bildiriyle tepki geldi. Yeni bildiride "Siyasi iradenin 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriye karşı gösterdiği tepkiyi yanlış ve kaygı verici buluyoruz. Akademisyenlerin ülke sorunlarıyla ilgili dile getirdikleri görüşlerinin siyasi irade tarafından cezalandırılmaya çalışılması, akademik özgürlüklere darbedir" ifadeleri yer aldı.
Yayımlanan mesajda fikir ve ifade özgürlüğü ile ilgili, farklı üniversitelerden 610 profesör, doçent ve yardımcı doçent tarafından imzalanan yeni bir bildirinin duyurusu yapıldı.
Bildiride şu ifadelere yer verildi:
"Biz aşağıda imzası olan akademisyenler, fikir ve ifade özgürlüğü ilkesine bağlıyız ve bu ilkenin akademik yaşamın temel unsuru olduğuna inanıyoruz. Bu temelde, ülkedeki çatışma ortamıyla ilgili kişisel değerlendirmelerimizden bağımsız olarak, siyasi iradenin ve YÖK'ün çok sayıda üniversite mensubunun imzaladığı 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriye karşı gösterdiği tepkiyi yanlış ve kaygı verici buluyoruz.
İfade özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz. Üniversite ve akademisyenin görevi akıl yürütme ve vicdan muhakemesi sonunda vardığı fikirleri toplumuyla paylaşmaktır. Fikrin eleştirilmesi demokrasinin, fikri ifade edenin cezalandırılması ise otoriterliğin niteliğidir. Akademisyenlerin ülke sorunlarıyla ilgili dile getirdikleri görüşlerinin siyasi irade tarafından cezalandırılmaya çalışılması, akademik özgürlüklere darbedir. Böyle darbeler herşeyden önce toplumsal gelişmeyi durdurur.Ülke demokrasisine verilecek en büyük zarar, fikri söylemek değil, fikri ifade ettirmemektir."
Bildiriye imza atan akademisyenler şöyle:
Prof. Dr. A. Emre Çamcı, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. A. Nezihi Turan, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. A. Sumru Özsoy, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Adil Oran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan Erkuş, Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Çelikkol, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Demirel, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Hilal, Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet İnam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Şekercioğlu, University of Technology of Compiegne
Prof. Dr. Alan Duben, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Alev Çavdar, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Alev Çınar, Bilkent Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Ali Burak Güven, University of London-Birkbeck
Yard. Doç. Ali Karatay, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Kaya, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Kocabaş, Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Ali R. Kaylan, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Şevket Ovalı, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Taylan Cemgil, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Ali Yaycıoğlu, Stanford Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Alişan Çapan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Alp Ergör, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Alpar Sevgen, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Alper Şahin, Maltepe Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Altuğ Akın, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Arda İbikoğlu, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Arzu Akbatur, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Arzu Öztürkmen, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Asiye Kumru, Özyeğin Üniversitesi
Doç. Dr. Aslı Aslan, Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Aslı Göksel, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Aslı Kumbasar, İstanbul Teknik Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Aslı Niyazioğlu, Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Aslı Özyar, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Aslı Peker, New York Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Aslı Telli Aydemir, İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Aslı Tunç, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Aslıhan Tavil, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ataç İmamoğlu, ETH Zurich
Yard. Doç. Dr. Atay Özgövde, Galatasaray Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Ateş Altınordu, Sabancı Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Ateş Uslu, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla Göktürk, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla Özgener, İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Aybek Korugan, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Ayça Çubukçu, London School of Economics and Political Science
Prof. Dr. Ayda Arel
Prof. Dr. Aydan Balamir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Aydan Gülerce, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Aydın Aytuna, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Ayfer Dost, Özyeğin Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Ayfer Hortaçsu, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Ayfer Karakaya Stump, College of William and Mary
Doç. Dr. Aykan Erdemir, Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Aykut Gürçağlar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Aylin Dikmen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Aylin Topal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Aylin Ünaldı, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Aynur Özuğurlu , Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Saktanber, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Buğra, Boğaziçi Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Ayşe Caner, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Çağlar, Viyana Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Ayşe Çelikkol, Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Gözen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay, Sabancı Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Ayşe Ömür Atmaca, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Öncü, Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Şentürer, İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşe Tülin Yürük, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Uysal, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Yönder, Pratt Institute
Doç. Dr. Ayşecan Boduroğlu, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Ayşecan Terzioğlu, Koç Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Ayşegül Metindoğan, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Ayşegül Uygur Doğan, Haliç Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül Yaraman, Marmara Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Ayşem Mert, Amsterdam Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşen Candaş, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Ayşenur İpek Tureli, McGill Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşin Zeytinoğlu, Ege Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Ayten Gündoğdu, Barnard College-Columbia University
Doç. Dr. Ayten Zara, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Bahar Tanyaş, Okan Üniversitesi
Doç. Dr. Baki Tezcan, Kaliforniya Üniversitesi
Doç. Dr. Banu Bargu, New School for Social Research
Yard. Doç. Dr. Banu Lokman, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Banu Yılmaz, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Barış Balcıoğlu, Sabancı Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Barış Büyükokutan, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Barış Önol, İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Barış Coşkunüzer, Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Baskın Oran, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Başak Çalı, Koç Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Begüm Demir, Trento Üniversitesi
Doç. Dr. Begüm Özden Fırat, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Belgin Tekçe, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Belgin Ünal, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Belma Bekçi,
Doç. Dr. Bengü Börkan, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Berat Haznedaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Berk Esen, Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Berna Kılınç, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Berna Yazıcı, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Berrak Ç. Yeğen, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Betül Baykal, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Betül Kırdar, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Betül Tanbay, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Beyza Ç. Tekin, Galatasaray Üniversitesi
Doç. Dr. Bilal Kırkıcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Bilge Ataca, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Bilge Özgener, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Binnaz Toprak, Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Biray Kolluoğlu, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Birten Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Burak Cop, İstanbul Kültür Üniversitesi
Doç. Dr. Burcu Balçık, Özyeğin Üniversitesi
Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Doç. Dr. Burcu Yakut-Çakar, Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Burçe Çelik, Bahçeşehir Üniversitesi
Doç. Dr. Burçin Ünlü, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Burhan Şenatalar, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent Gözkân, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent Kara, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent Önal, İstanbul Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Bülent Saçak, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent Sankur, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Büşra Ersanlı, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Çağlar Keyder, Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Canan Atılgan, Sabancı Üniversitesi
Doç. Dr. Canan Sepil, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Cem Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Cem Servantie, İstanbul Teknik Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Cemil Boyraz, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Cemile Tiftik, İstanbul Teknik Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Cengiz Ekiz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz Kılıç, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Cengiz Kırlı, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Cenk Özbay, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Cenk Saracoğlu, Ankara Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Ceren Özselçuk, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Cesim Erten, Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Cevza Sevgen, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Ceyhun Elgin, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Cihan Bilginsoy, Utah Üniversitesi
Prof. Dr. Cihangir İslam, Kafkas Üniversitesi
Prof. Dr. Cumhur Ertekin, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Çağla Ökten, Bilkent Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş, Pamukkale Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Çağrı Diner, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Çiğdem Kafescioğlu, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Dani Rodrik, Harvard Üniversitesi
Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Massachusetts Institute of Technology
Yard. Doç. Dr. Defne Tüzün, Kadir Has Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Albayrak-Kaymak, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz Kandiyoti, SOAS, Londra Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Deniz Tahiroğlu, Özyeğin Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Derin Terzioğlu, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Derya Göçer Akder, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Derya Gültekin Karakaş, İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Derya Hasta, Ankara Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Devrim Güner, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Devrim Sezer, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek Çetindamar, Sabancı Üniversitesi
Doç. Dr. Dilek Çınar, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek Dizdar, Mainz Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek Doltaş, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Dilek Tüzün Aksu, Yeditepe Üniversitesi
Doç. Dr. Dilek Ünalan, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Dilek Winchester, Okan Üniversitesi
Prof.Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper, Galatasaray Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Doğancan Özsel, Tunceli Üniversitesi
Prof. Dr. Duygu Köksal , Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. E. Ahmet Tonak, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Ebru Kayaalp, İstanbul Şehir Üniversitesi
Doç. Dr. Ebru Voyvoda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Edhem Eldem, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Elif Çelebi, İstanbul Şehir Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Elif Göcek, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Elif Keser Kayaalp, Dokuz Eylül Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Elif Ünlü, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Eliya Büyükkaya, Kadir Has Üniversitesi
Doç. Dr. Elvan Ceyhan, Koç Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Emek Toraman Çolgar, Koç Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Emel Bilgin, ODTÜ-Kuzey Kıbrıs Kampüsü
Yard. Doç. Dr. Emine Fişek, Boğaziçi Üniversitesi
Profesör Dr. Emine Zinnur Kılıç, Ankara Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Emre Altürk, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Doç. Dr. Emre Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Emre Ergüven,
Yard. Doç. Dr. Engin Ader, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Engin Umut Akkaya, Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Enis Özyar, Acıbadem Üniversitesi
Prof. Dr. Ensari Güneli, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Erbatur Çavuşoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Erbuğ Keskin, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Özmen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erdem Demirkesen, İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Ergun Aydınoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ergün Çil, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Ergün Turan, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ergün Yalçın, Bilkent Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Erhan Demircioğlu, Koç Üniversitesi
Doç. Dr. Erhan Doğan, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Erkcan Özcan, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Erol Köroğlu, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Taymaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ersan Demiralp, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Ertan Zereyak, Mersin Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Ertug Tombus, Western Connecticut State University
Prof. Dr. Eser E. Taylan, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Esra Akcan, Cornell Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Esra Çuhadar, Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Esra Danacıoğlu Tamur, Yıldız Teknik Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Esra Mungan, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Eşref Eşkinat, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Evren Balta, Yıldız Teknik Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Evren Çelik Wiltse, South Dakota State University
Yard. Doç. Dr. Evren Samur, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Fahriye Dinçer, Yıldız Teknik Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Faik Başkaya, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Faik Kurtulmuş, Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Faruk Birtek, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Fatih Altuğ, İstanbul Şehir Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Fatih Artvinli, Acıbadem Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih Bayraktar, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Gök, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma Neşe Kök, İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma Umut Beşpınar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Fatma Zehra Fidan, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Ferhat Kentel, İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Feride Çiçekoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Feryal Özel, Arizona Üniversitesi
Prof. Dr. Fethi Açıkel, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Feza Kerestecioğlu, Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Fikret Adaman, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Fikret Başkaya,
Prof. Dr. Fikret Şenses, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Gizem Zencirci, Providence College
Prof. Dr. Gonca Soygüt, Hacettepe Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Gökçen Başaran İnce, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Gul Tokay, Richmond University
Prof. Dr. Güher Saruhan Direskeneli, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Gül Ergör, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Gül Özyeğin, The College of William and Mary
Yard. Doç. Dr. Gül Sosay, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Gülay Hasdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Gülcan Erçetin, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Güler Fişek, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Güler Yalçın, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Gülfidan Aras, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Yard. Doç. Dr. Gülhan Balsoy, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Gülsün Tanyeli, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Gülten Seber
Doç. Dr. Gün Kut, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Günay Göksu Özdoğan, Marmara Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Günder Varinlioğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof Dr. Gündüz Ulusoy, Sabancı Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Günhan Börekçi, İstanbul Şehir Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Günizi Kartal, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Günkut Akın, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Günseli Berik, University of Utah
Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof Dr. Güven Arsebuk, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Güven Güzeldere, Harvard Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. H. Cevahir Kayam, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. H. Elif Peştereli, Akdeniz Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. H. Erdem Çıpa, Michigan Üniversitesi
Prof. Dr. H. Tarık Şengül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. H. Tuğba Erol Korkmaz, Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Hacer Ansal, Işık Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan Erturk, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan Gurvit, İstanbul Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Hakan Kaynar, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Hakkı Başgüney, Nişantaşı Üniversitesi
Prof. Dr. Hale Bolak, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Hamdi Aytekin,
Yard. Doç. Dr. Hamdi Torun, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Hande Kaynak, Çankaya Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Hande Tekdemir, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Harun Küçük, University Of Pennsylvania
Doç. Dr. Hatice Şimşek Keskin, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Kemerburgaz Üniversitesi
Prof. Dr. Hayrünnisa Ateşok, İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin Murat Develioğlu, Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Özel, Hacettepe Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Irmak Ertuna Howison, Beykent Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Işık Önay, Koç Üniversitesi
Doç. Dr. Işıl Baş, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Işın Kılıçaslan, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Itır Erhart, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Karaman , Texas A&M University
Yard. Doç. Dr. İbrahim Mazlum, Marmara Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. İbrahim Saylan, Dokuz Eylül Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. İbrahim Yaman, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. İdil Soyseçkin Ceylan, Çankırı Karatekin Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan Bilgin, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. İlhan Can Özen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan İnan, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan Or, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan Talınlı, İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. İlkay Demir, İstanbul Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. İlke Tekin, İstanbul Kültür Üniversitesi
Doç. Dr. İlker Aytürk, Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. İlker Birbil, Sabancı Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. İlker Çayla, Okan Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. İnan Rüma, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Doç. Dr. İnsan Tunalı, Koç Üniversitesi
Doç. Dr. İpek Akpınar, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İpek İlkkaracan, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İrem İmceoğlu, Kadir Has Üniversitesi
Prof.Dr. İsmail Ercan Alp, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. İsmail Kaplan, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail Özgür Can, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail Serdar Bakal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İzzettin Önder
Prof. Dr. Jale Hacaloğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Jale Parla, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Jonathan Ross, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir Özer
Yard. Doç. Dr. Kağan Parmaksız, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Kahraman Şakul, İstanbul Şehir Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Kamer Kaya, Sabancı Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Karanfil Soyhun, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Katharina Bodirsky, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof Dr. Kayıhan Pala, Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Kemal Kılıç, Sabancı Üniversitesi
Doç. Dr. Kenan Çayır, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Doç. Dr. Kerem Cankoçak, İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Kıvanç İnelmen, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Kıvanç Karaman, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Kızılca Yürür, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Doç. Dr. Kim Fortuny, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Koray Çalışkan, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Koray Durak, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Korkut Alp Ertürk, Utah Üniversitesi
Prof. Dr. Kuban Altınel, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Kunt Atalık, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Kurtul Gülenç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Kuyaş Buğra, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Kürşad Ertuğrul, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Lale Duruiz, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Doç. Dr. Lale Yalçın Heckmann, Max Planck Institute
Doç. Dr. Lerzan Örmeci, Koç Üniversitesi
Doç. Dr. Levent Yıldıran, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Prof. Dr. M. Asım Karaömerlioğlu, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. M. Kemal Kuşçu, Marmara Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. M. Selcan Kaynak, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Mahmut İlhan, Avrasya Hospital
Doç. Dr. Mary Lou O'Neil, Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Alpar, Sabancı Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Mehmet Ali Tuğtan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Emin Karaaslan, Işık Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Çamurdan, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Mehmet Fatih Uslu, İstanbul Şehir Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Mehmet Karlı, Galatasaray Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet M. Erginel, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Önder Hortaçsu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Mehmet Sayar, Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Gedik Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Mehtap Işık, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Melike Şahiner, Acıbadem Üniversitesi
Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Meltem Kelepir , Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Meltem Türköz, Işık Üniversitesi
Prof. Dr. Menderes Çınar, Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Meral Azizoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Meral Kızıltan, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Meral Serdaroğlu,
Prof. Dr. Meral Türk, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Mete Atatüre, Cambridge Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Mete Çetik, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Metin Arık, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Mine Eder, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Mine Göl-Güven, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Mine Nakipoğlu, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Moldiyar Yergebekov, Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Muammer Kaymak, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Müjgan İnözü, Hacettepe Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Murat Cankara, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Murat Es, Hong Kong Cin Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Gülsoy, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Köksalan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Murat Paker, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Doç. Dr. Murat Somer, Koç Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Murat Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Mustafa Gökçe Baydoğan, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Hamit Fişek, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Türkeş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Ürgen, İstanbul Teknik Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Muzaffer Erdoğan, Namık Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Müfit Sezer, Bilkent Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Münevver Özgür Özersay, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. N. C. Tolga Emre, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Nabil Al-Tikriti, University of Mary Washington
Prof. Dr. Nadi Bakırcı, Acıbadem Üniversitesi
Prof. Dr. Nadir Özbek, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Nazan Aksoy, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Nazım K. Ekinci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Nazik Dinçtopal Deniz, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Necati Dedeoğlu, Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Necla Tugay Aytekin,
Prof. Dr. Necmi Erdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Nesim Erkip, Bilkent Üniversitesi
Doç. Dr. Nesim Şeker, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Neslihan Serap Şengör, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Bilgin, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe İmeryüz, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Nihal İncioğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Nihal Pekergin, Universite Paris-Est Creteil
Doç. Dr. Nihan Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nilgün Gürkan Pazarcı, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nilüfer Tapan , İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nilüfer Timisi, İstanbul Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Noemi Levy-Aksu, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Nur Arslan, Boğaziçi Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Nur Balkır Kuru, Kadir Has Üniversitesi
Doç. Dr. Nuray Bayraktar, Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Nuray Mert, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nuray Özgülnar, İstanbul Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Nurbay Irmak, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Nurhan Davutyan, Kadir Has Üniversitesi
Doç. Dr. Nuri Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Nüket Esen, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. O.Alp Ergör, Dokuz Eylül Üniversitesi
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"Barış için Akademisyenler Girişimi"nin bildirisi 1128 akademisyenin imzasıyla 11 Ocak'ta kamuoyuna duyuruldu. Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere bazı yetkililer imzacıları "ihanet"le suçlarken metne imza atan bazı akademisyenler "terör propagandası" suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TCK. 301'den soruşturma başlattığı bildiri hakkında, suç örgütü liderliğinden yargılanan Sedat Peker imzacıları hedef alarak "Akan kanlarınızda duş alacağız" dedi. Peker hakkında soruşturma başlatılırken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "Teröre destek veren bu bildiri, akademik özgürlük ile bağdaştırılamaz. Bu bildiri ile ilgili olarak hukuk çerçevesinde gereği yapılacaktır" dedi.
Barış için Akademisyenler Girişimi adıyla duyrulan bildirinin tam metni şöyleydi:
Bu suça ortak olmayacağız! Em ê nebin hevparên vî sûcî!
"Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça ortak olmayacağız!
"Türkiye Cumhuriyeti; vatandaşlarını Sur'da, Silvan'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Silopi'de ve daha pek çok yerde haftalarca süren sokağa çıkma yasakları altında fiilen açlığa ve susuzluğa mahkûm etmekte, yerleşim yerlerine ancak bir savaşta kullanılacak ağır silahlarla saldırarak, yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı başta olmak üzere anayasa ve taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınmış olan hemen tüm hak ve özgürlükleri ihlal etmektedir.
"Bu kasıtlı ve planlı kıyım Türkiye'nin kendi hukukunun ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların, uluslararası teamül hukukunun ve uluslararası hukukun emredici kurallarının da ağır bir ihlali niteliğindedir.
"Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesini, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını, gerçekleşen insan hakları ihlallerinin sorumlularının tespit edilerek cezalandırılmasını, yasağın uygulandığı yerde yaşayan vatandaşların uğradığı maddi ve manevi zararların tespit edilerek tazmin edilmesini, bu amaçla ulusal ve uluslararası bağımsız gözlemcilerin yıkım bölgelerinde giriş, gözlem ve raporlama yapmasına izin verilmesini talep ediyoruz.
"Müzakere koşullarının hazırlanmasını ve kalıcı bir barış için çözüm yollarının kurulmasını, hükümetin Kürt siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yol haritasını oluşturmasını talep ediyoruz. Müzakere görüşmelerinde toplumun geniş kesimlerinden bağımsız gözlemcilerin bulunmasını talep ediyor ve bu gözlemciler arasında gönüllü olarak yer almak istediğimizi beyan ediyoruz. Siyasi iktidarın muhalefeti bastırmaya yönelik tüm yaptırımlarına karşı çıkıyoruz.
"Devletin vatandaşlarına uyguladığı şiddete hemen şimdi son vermesini talep ediyor, bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak sessiz kalıp bu katliamın suç ortağı olmayacağımızı beyan ediyor, bu talebimiz yerine gelene kadar siyasi partiler, meclis ve uluslararası kamuoyu nezdinde temaslarımızı durmaksızın sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz."
Yunanistanlı meslektaşlarından 'Barış için Akademisyenler' bildirisine imza atanlara destek
Bildiriye imza atan akademisyenler Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı
Akademisyenlere "Kanlarınızla duş alacağız" diyen Sedat Peker hakkında ikinci soruşturma
Peker hakkında 5 gün önce bir soruşturma daha açılmıştı
Doktorlardan akademisyenlere destek
Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Hekimler Birliği'nden de Türkiye'deki akademisyenlere destek geldi.
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