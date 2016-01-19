'Barış için Rehberler'den akademisyenlere destek

‘Bu suça ortak olmayacağız’ diyerek çatışmalı sürecin sona ermesini isteyen ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefi olan ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan akademisyenlere 'Barış için Rehberler'den destek geldi.

‘Barış İçin Akademisyenler‘ inisiyatifine destek olmak için gazeteciler, edebiyatçılar, hukukçulardan ve sinemacılardan sonra rehberler de imza kampanyası başlattı.

'Barış için Rehberler'in açıklamasında "Birkaç gün önce rehberlik ettiğimiz insanları Sultanahmet'ten sonsuzluğa uğurladık ve bu hain saldırıda iki de meslektaşımız yaralandı.

Ve bugün... Yalnızca barış istedikleri için onlarca akademisyene savaş açıldı. Biz rehberler için tarihi miras yalnızca yapılar ve müzeler değildir. Tarih bizlere barışı ve insanlığı da miras bıraktı. Bizler bu mirasın arkasındayız. Barış isteyen akademisyenleri düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı zulme karşı destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya imza atan sinemacılar şöyle:

Selçuk Sebilcioğlu, Nükhet Everi, Ayşenur Güçlü, Betül Uzun, Anıl Öngen, Hüseyin Özgür Özaltun, Ayşe Tokkuş, Özlem Kabasakal, Tülay Dargıç, Ahmet Kayan, Seda Karanfil, Hüsam Süleymangil, Şükrü Saran, Selma Numanoğlu, Asmen Yalçın Kaya, Arzu Ortaç, Kerim Kuvvetli, Züleyha Demirok, Özlem Duygu Hoşafçı, Salih Kartal, Yeliz Yener, Eda Ersöz, Cengiz Altuntaş, Şule Petra Frangie, Emine Filiz, Volkan Akoluk, Halit Çelik, Burak Gülcan, Nurten Canbeyoğlu, Fırat Yürük, Abdullah Yolcu, Erkan Şimşek, Elif Güven Yıldırım, Pınar Akbaş, Arzu Kahraman, Yakup Fidan, Ebru Gökteke, Saadet Özen, Mehmet Tahir Arıkan, Şennur Aslan, Alim Yavuz Kocabıyık, Togay Kovuk, Fetva Koçak, Uğur Ördek, Zübeyde Baraş, Ali Parlakgün, Ekrem Hasırcı, Kurtuluş Aygün, Münevver Şamlı, Mehmet Sürmeli, Seyhan Balıkçı, Esra Özdamar, Ebru Aslan, Ceyhan Yıldız, Sercan Kurt, Metin Yılmaz, Hayri Erdoğdu, Nergis Güvenç, Ahmet Gönenç, Nazlı Zorbanlı, Nilüfer Bikiç, Oya Oran, Ahmet Sarıgül, Mehmet Haberoğlu, Kıymet Aktaş, Dilan Revşan Özdemir, Birol Yücekaya, Çağlar Aydın, Mehmet Mustafa Ağan, Başak Beydoğan, Aslı Takmer, Rabia Kayhan, Habibe K. Uyak, Sema Gökcan, Selda Özhan, Çiçek Hekimgil, Selda Baybo, Adem Yıldız, Şerif Erdem, Burcu Tokgöz, Meltem Kurtulget, Mahir Dinç, Canan Renkliışık, Eyüp Karaman,Tolga Yurdabak, Çağrı Diler, Fatma Füsun Güden, Celal İbrahim Aydık, Haluk Uluhan, Özge Dağ, Ahmet Önüt, Çağlar Aydın, Fatih Özçelik, Refik Baysal, Muhammed Zerey, Alper Ertubey, Şükran Laleoğlu, Ercihan Balcı, Nezihe Güçlü, Sadık Karaman, Hülya Öztoprak, Özge Aşık Güven, Salih Ayyıldız, Selan Arıkan, Murat Çalışkan, Rabia Taşgın, Tayfun Bilgin, Burhan Çınar, Melike Korkmaz, Ali Bülent Karamanlıoğlu, Ülkü Sevener, Remziye Kurt, Orçun Taran, Nefise Arzu Gökçen, Mehmet Tetik, Emrecan Kurt, Duygu Doğuç, Ayşe Müjde Türedi, Kerim Yılmaz, Lalehan Karadeniz, Betül Başak, Meltem Cansever, Birsen Urcan, Hasan Oral, Feyruz Yeniocak, Yıldırım Özcan, Ayşe Aktunalı, Aygül Kaya, Ebru Kerimi, Tansu Uygun, Remzi Kaya, Alişir Aday, Atilla Kılınç, Yasemin Reis, Rüstem Baksoy